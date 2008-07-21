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Çevre

'Obruk'lar korkutuyor

Yeraltı su yatağı boşalıyor ve ardından üzerindeki toprak çökerek büyük bir çukura dönüşüyor.

21 Temmuz 2008 03:00

Yeraltı su yatağı boşalıyor ve ardından üzerindeki toprak çökerek büyük bir çukura dönüşüyor. 'Obruk' olarak adlandırılan bu oluşumlar en çok Konya’da görülüyor.

Son bir ayda yerleşim alanlarına yakın bölgelerde iki yeni obruğun daha oluşması halkı tedirgin etti. Obruk oluşumunu kuraklıktan çok kaçak su kuyularına bağlayan uzmanlara göre bir an önce Konya için bir risk haritası hazırlanmalı.

Yeraltı suyunun çekilmesiyle başlayan ve toprak göçmesi sonucu oluşan devasa çukur olarak tanımlanan obrukların sayısı son yıllarda arttı. Hatta yerleşim yerlerine çok yakın bölgelerde bile obruklar oluşuyor.

Karapınar’da son bir ayda meydana gelen iki yeni obruk çevre sakinlerini tedirgin etti. Uzmanlar obruk sayısının artmasını kuraklıktan çok kaçak su kuyularına bağlıyor.

Uzmanlara göre Konya’da yeraltı suyunun aşırı kullanımının önü kesilmedikçe obruk oluşumları artarak sürecek.


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