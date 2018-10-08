Obruğa tilki düştü (2)

TİLKİNİN ÇIKMASI İÇİN OBRUĞA İP SALINDI

Konya\'da geçen ay oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa düşen yavru tilkinin çıkartmak için belediye ekipleri obruğa içinde yiyecek olan kapan bıraktı. Su dolu obruğun kenarındaki toprak yığının üzerinde mahsur kalan tilkinin kapana gelmemesi üzerine ekipler bugün de tırmanıp çıkması ip saldı. Eğer tilkinin iple tırnamıp çıkmaması durumunda, merdiven uzatılacağı öğrenildi. Tilkinin merdiven aracılığıyla yukarı çıkmaması durumunda da AFAD ekiplerinin müdahele edeceği belirtilti.



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