Obruğa kendi soyadını verdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlasında oluşan obruğa (yer kabuğunun çökmesiyle oluşan doğal kuyu) soyadını veren tarla sahibi, obruğa daha kolay ulaşılabilmesi için bir de tabela dikti.



Şubat ayında, mısır ekili tarlasında obruk oluşan Abdullah Yarımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 ay geçmesine karşın birçok kişinin obruğu görmek için kendisini telefonla arayıp yer sorduğunu belirtti.



Gelen telefonlardan bunalınca, obruğu görmek isteyenlerin buraya kolayca ulaşabilmeleri için ana yoldan görülebilecek bir yere levha diktiğini kaydeden Yarımoğlu, şöyle dedi:



"Levhayı, Karapınar-Konya kara yolunun 17. kilometresine, obruğun hemen yanına diktim. Obruğun ana yola uzaklığı yaklaşık 150 metre. 2.5 metre boyundaki levha ana yoldan rahatlıkla görülebiliyor. Bu tabelanın üzerine 'Yarımoğlu Obruğu' yazdırarak, obruğa kendi soyadımı vermiş oldum. Levhayı görenler, stabilize yoldan o yöne doğru gittikleri takdirde, gazetelerde ve televizyonlarda geniş yer alan bu obruğu görme, meraklarını giderme imkanı buluyorlar."



Abdullah Yarımoğlu, tabelayı diktikten sonra, kendisine adres sormak amacıyla açılan telefonların sayısının azaldığını, böylece biraz rahatladığını söyledi.



7 Şubat 2009'da Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat yapılırken, yaklaşık 70 metre çapında, 80 metre derinliğinde obruk oluşmuştu. Karapınar ve çevresinde, çeşitli derinlik ve çaplarda 100'ün üzerinde obruk bulunduğu belirtiliyor.

