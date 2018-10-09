Obruğa düşen tilki kurtarıldı

Konya'da dün obruğa düşen tilki AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen ay oluşan 20 metre çapında ve 30 metre derinliğindeki obruğa düşen tilki, AFAD ekibi tarafından tüfekle uyuşturucu iğne atılarak yakalanıp kurtarıldı. Yaklaşık 51 saat sonra kurtarılan tilki, daha sonra doğaya bırakıldı.

Dün sabah saatlerinde obruğu görmeye giden vatandaşlarca fark edilen tilki, ekipman yetersizliğinden ötürü kurtarılamamıştı.

Bugün yine tilkinin bulunduğu obruğa gelen AFAD ekipleri, vinç yardımıyla obruğa bot indirdi. Ardından, saat 12.00 sıralarında Doğa ve Milli Parkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nden 1, AFAD'dan da 2 olmak üzere 3 kişi obruğa indi.

Gürültüden ürken tilki kaçıp obruğun kenarlarına tırmanmaya başladı. Ekipler, tüfekle uyuşturucu iğne atarak tilkiyi yakaladı.

Boynuna halka geçirilen tilki, özel torbaya konulup obruktan çıkarıldı.Sağlık kontrolünden geçirilen tilki, uyuşturucu iğnenin etkisi geçtikten sonra doğaya bırakıldı.