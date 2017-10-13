Obradovic'ten Malaga mağlubiyeti sonrası uyarı

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda alınan 68-67'lik Unicaja Malaga mağlubiyeti sonrasında oyuncularına geçen seneyi unutmaları gerektiğini hatırlattı.

Geniş bir kadroları olduğunu söyleyen Obradovic geçen sene yaşanan şampiyonluğu ne kadar çabuk unuturlarsa kendileri için o kadar iyi olacağını söyledi.

Eurosport'ta yer alan habere göre Sırp antrenör, maç sonu şöyle konuştu:

”Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Malaga bu zamana kadar oynadığı gibi oynadı. Savunmada çok agresiftiler ve bizi sıkıştırdılar. Çok sayıda top kaybı yapmamızı sağladılar. 13 top kaybımız var ve bu çok yüksek. Bizden fazla hücum ribaundu aldılar. Bu böyle olmamalı. En önemli olay geçen sene yaşadıklarımızı çabuk unutmamız. Ne kadar çabuk unutursak o kadar iyi olacak. Yeni bir takımız daha güzel olmalıyız. Herkes bu sonuca karşı farklı bir motivasyonla oynayacak. Geniş bir rotasyonumuz var. Bütün sorumluluk oyuncularda. Herkes kaç dakika oynayacağını kendisi belirler. Çözüm çok basit. Hatalarımıza bakıp daha iyi çalışacağız.”