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Spor

"Obradovic'in suratına gelen ayran değil tükürük"

Savcılık, Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçında Zeljko Obradovic'e tükürme fiilini gerçekleştiren Oğuz Beltek hakkında hakaret ve yaralamadan dava açmadı

30 Kasım 2016 18:03

Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe basketbol takımları arasında oynanan maçta Fenerbahçe Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic'in yüzüne gelen sıvının tükürük olduğuna karar verdi.

29 Mayıs 2016 günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta olaylar çıktı ve Fenerbahçe Takımı'nın Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yüzüne bir sıvı geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Zeljko Obradovic'in sarı kırmızılı taraftarın tükürüğüne maruz kaldığını öne sürerken, sarı-kırmızılı kulüp de Sırp çalıştırıcıya ayran sıçradığı iddia etti.

 

Fenerbahçe Kulübü avukatı suç duyurusunda bulundu

 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli Oğuz Beltek'in Galatatasaray-Fenerbahçe Basketbol takımları arasında Abdi İpekçi Arena Spor Salonunda oynanan müsabaka esnasında tükürerek hakaret içeren tezahürat yapması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

İddianamede, şüpheli Oğuz Beltek'in "Hakaret içeren tezahürat" (tükürmek) suçundan 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çaptırılması istendi. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti, şüpheli Oğuz Beltek'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Savcılık Oğuz Beltek yönünden "Hakaret içeren tezahürat" suçu haricinde "Hakaret" ve "Yaralama" suçları açısında soruşturma ve kovuşturma koşulunun gerçekleşmediğinin altı çizildi.

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