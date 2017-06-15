Obradovic'e sürpriz teklif iddiası!

Fenerbahçe'ye geldiği 2013 yılından itibaren takımının çehresini değiştiren ve geçen sezon Efes'in Koraç Kupası'nı kazanmasından sonra adı değişen organizasyon Euroleague şampiyonluğunu ilk kez bir Türkiye takımına kazandıran Zeljko Obradovic'e İtalyan Milli Takımı'nın teklif yapacağı iddia edildi.

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde yer alan haberde; Ettore Messina'nın sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağlayamayan İtalya Basketbol Federasyonu'nun EuroBasket sonrası koç Obradovic'e teklif götüreceği belirtildi.

Haberde, Obradovic'in Fenerbahçe ile devam eden bir projesi olduğu ve kendi milli takımı dışında bir başka milli takımı çalıştırmaya sıcak bakmadığı için bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı.