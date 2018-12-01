OBM'DEN İDDİALARA YANIT

İstanbul DHA- ALMANYA Büyükelçiliği\'nin açıklaması üzerine OBM Almanya\'nın sahibi Osman Taş yazılı açıklamada bulundu.

\"ÜLKEME DÖVİZ KAZANDIRMAK TEK HEDEFİMDİ\"

Taş\'ın açıklaması şu şekilde:

\"Almanya\'da \'OBM Almanya\' adında şirket sahibiyim. Tam 10 yıldır çok sayıda ülkeden işçiyi Almanya\'ya getirdim. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova gibi ülkelerden binlerce kişiye Almanya\'da istihdam sağladım. Türkiye\'den de işçi alımı yaparak Türk ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar başlattım. Bu amaçla Türkiye\'de bir basın toplantısı yaptım. Ülkeme döviz kazandırmak tek hedefimdi. Ancak sosyal medyada çıkan bazı olumsuz ve bize danışmadan yapılan bilinçsiz haberler konuyu farklı mecralara çekti. Alman konsolosluğu da bir açıklama yaparak \'OBM şirketi ile Federal hükümet arasında bir anlaşma yoktur\' dedi. Bu açıklama da yanlış yorumlanarak bazıları tarafından şirketimize karalama kampanyasına dönüştürüldü. Biz hiçbir zaman \'Alman Federal Hükümeti ile anlaşmamız var\' demedik\"

\"YAPILANMA VE KURULUM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR\"

\"Biz özel sektörüz. Almanya\'da özel sektör ile anlaşmalar yaparak tam 10 yıldır istihdam sağlıyoruz. Nitekim Alman konsolosluğu da açıklamanın sonunda bizi doğrulayarak \'Nitelikli bir meslek eğitimi almış, uzman personele Almanya\'da özel sektörün bazı branşlarında ihtiyaç duyulmaktadır\' demiştir. Biz özel sektörün bu ihtiyaçlarına tam 10 yıldır başka ülkelerden zaten cevap veriyoruz. Neden Türkiye\'den de olmasın dedik. Almanya OBM\'nin \"obm-aviation.de\" adlı internet sitesinde faaliyetlerimiz ve kurumsal kimliğimiz tüm detayları ile yer almaktadır. Önyargıyla yaklaşanlar ve özellikle araştırmadan sosyal medyada bilinçsizce şirketimize saldıranlar karşısında yasal haklarımız mahfuzdur. Türkiye\'de bu amaçla yürüttüğümüz yapılanma ve kurulum çalışmalarımız devam etmektedir. Adımızı kullanarak yanlış beyanlarda bulunanlara veya sizden para isteyenlere asla itibar etmeyin. OBM olarak Türkiye ve Almanya\'da yapılan bu çalışmalarla ilgili hiçbir maddi talebimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketimizin yetkilileri dışında hiç kimsenin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarına itibar edilmemesi ve maddi anlamda ödeme yapılmaması hususunu özellikle belirtmek isterim\"

