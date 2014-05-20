Objective'den Soma için araştırmacı gazetecilik çağrısı

Objective, Soma’daki maden faciası ve işçi güvenliği hakkında hazırlanacak araştırmacı gazetecilik projeleri için çağrı yaptı.

BBC ve Niras tarafından geliştirilen Objective programı kapsamında, uluslararası bir jüri tarafından seçilecek proje ya da projelerin sahiplerine burs imkanı sağlanacak. Başvurular, en geç 2 Haziran 2014’e kadar yapılabilecek.

Bağımsız Gazetecilik Derneği P24’ün internet sitesinde duyurulan ve burs için başvuru koşullarının da aktarıldığı Objective’in çağrı metni şöyle:

Soma faciası, Türkiye’de özelde madenciliğin, daha genel olarak ise işçi güvenliği ve işçi sağlığı konusunun sadece devlet tarafından değil, medya tarafından da nicedir ikinci plana itilmiş olduğu gerçeğini yüzümüze vurdu.

Halen birçok farklı alandaki habercilik projelerine burs veren Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı, aşağıdaki konularda özel araştırma ve haber yapmak isteyen gazeteciler için kısa dönemli yeni bir burs imkanı sağlayacak.

Soma faciasının sebepleri, sonuçları, sorumluları

Benzeri faciaların tekrarlanmaması için kimler, ne yapmalılar

Facia sonrası Soma’da hayat

Türkiye’de madenciliğin ve madencinin dünü, bugünü, yarını

Uluslararası standartlar ışığında Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği

Bu beş konu ya da benzeri konu başlıklarında çalışma yapmak için maddi kaynağa ihtiyaç duyan gazeteciler, 2 Haziran’a kadar “Objective Soma Bursu”na başvurabilirler.

Başvuran gazetecilerin proje konularını, araştırma yöntemlerini, yapacakları çalışmanın türünü ve nasıl değerlendirileceğini kısaca açıklayan bir metin ve bu çalışma için yapmaları gereken harcamaları içeren bütçe teklifiyle burs için başvurmalarını bekliyoruz.

Objective jürisi, gelen teklifleri değerlendirdikten sonra burs kazanan proje ya da projeleri 16 Haziran’da açıklayacaktır.

Başvurular nasıl olmalı?

Başvuru metninde, yapmayı teklif ettiğiniz araştırmanın kısa ve net bir tarifi olmalı.

Bu tarif, araştırmanın odağını, kullanacağınız malzemeleri, seyahat vb. planları, olası sonuçları, çalışmanın öngörülen uzunluğunu ve çalışmanın nihai halinin yayınlanmasını hedeflediğiniz tarihi içermeli.

Objective, yazılı metinler (haber, röportaj, yazı dizisi, blog vb.) yanı sıra audio, video ve multimedya formatlarındaki çalışmaları da destekliyor.

Eğer mümkünse, araştırmanızın sonucunda ortaya çıkacak çalışmayı nerede yayınlamayı planladığınızı da başvurunuzda belirtiniz.

Başvurunuzda kısa özgeçmişiniz de yer almalıdır.

Ayrıca araştırmanızla ilgili ayrıntılandırılmış bir bütçe sunmalı, çalışmayı tamamlamak için ne kadar harcama yapmanız gerekeceğini yazmalısınız.

Objective, destek verdiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak bütün çalışmaları proje sahibi gazetecinin tercih ettiği medya kuruluşuyla aynı anda ya da kendi seçeceği bir medya ortamında yayınlama ve ilk yayından sonra da, program kapsamında üretilen bütün çalışmaları ücretsiz olarak yayma ve dağıtma hakkına sahiptir.

Lütfen başvurularınızı en geç 2 Haziran akşamına kadar EditorObjective1@gmail.com adresine gönderiniz.

Başvurular, Niras/BBC Media Action ortaklığıyla oluşturulan, gazetecilik ve araştırmacılık alanında deneyimli uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen proje ya da projeler P24 tarafından duyurulacaktır.

'Objective' nedir?

Kopenhag merkezli Niras ve Londra merkezli BBC Media Action tarafından geliştirilen ve Temmuz 2013’ten itibaren Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Belarus, Türkiye’de faaliyete geçen Objective Programı’nın amacı bu ülkelerde bağımsız araştırmacı gazeteciliğin desteklenmesi. Objective kapsamında, farklı ülkelerden gazetecilerin birlikte yürüteceği ortak çalışmalar da geliştiriliyor.

Objective’in mali kaynağı Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı (DANİDA) tarafından sağlanıyor.