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Sağlık

Obezliğe karşı uzman ekipler oluşturulmalı

İngiltere'de uzman bir diyetisyen, ciddi sorunların ortaya çıkmasını engellemek için obezite uzmanları ekibine sahip olması gerektiğini söyledi

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - İngiltere'de uzman bir diyetisyen, ülkedeki her aile hekiminin, şişman insanların kilo vermelerine yardım etmek ve bu nedenle ciddi sorunların ortaya çıkmasını engellemek için obezite uzmanları ekibine sahip olması gerektiğini söyledi.


Profesör Tony Leeds, aile hekimliği düzeyinde yapılacak bu yatırımın, birçok hastalığı önleyecek olması nedeniyle, hastaneler üzerindeki basıncı azaltıp, tasarruf yapılmasını sağlayacağını da belirtti.


Leeds'e göre, kilo vermede başarı kaydedilememesinin nedeni aile hekimlerinin bu konudaki eğitim eksikliği.


Obezite uzmanına göre bu nedenle hekimlerin soruna karşı daha sağlam yapısal bir yaklaşım geliştirmeleri gerekli.


Obezliğin kendisi ve obezlik kaynaklı hastalıklar İngiltere'de sağlık sistemi üzerinde yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık baskı oluşturuyor.


Son istatistikî veriler, İngiltere'de her dört yetişkinden birinin obez olduğunu ortaya koymuştu.


Konuyla ilgili hükümetin isteğiyle 2007 yılında hazırlanan bir raporda herhangi bir önlem alınmaması durumunda 2050 yılına kadar İngiltere'deki erkeklerin yüzde 60'ı, kadınların yüzde 50'si ve çocukların yüzde 25'i obez olacakları öngörülmüştü.


Londra'daki iki hastanenin obezite kliniklerinin başında bulunan Profesör Leeds beş kilo kadar vermesi gereken kişilerin durumunun çok ciddi olmadığını ancak 30 kilo kadar vermesi gereken kişiler için ameliyat seçeneğinin de düşünülebileceğini söyledi.

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