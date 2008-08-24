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Yaşam

Obezlere vergi şoku

ABD ve İtalya'da "ekstra şişmanlık vergisi"nin getirilmesi, şok etkisi yarattı. Aşırı kilolu çocuklar ailelerinden alınacak.

24 Ağustos 2008 03:00

Rusya'nın Gürcistan'dan çekilmesi, ancak "tampon bölgeler" oluşturması ile ilgili kriz gündemdeydi. Ne var ki ABD ve İtalya'da "ekstra şişmanlık vergisi"nin getirilmesi, şok etkisi yarattı.


En şişman nesil oluşuyor

ABD'nin Alabama eyaletinde obezlere "ekstra şişmanlık vergisi" getiriliyor. “İl Giornale” gazetesi aynı uygulamayı İtalya'nın da düşündüğünü yazdı. İlk aşamada, obez sınıfına girecek durumdaki çocukları olan aileler, çocuklarını ihmal ettikleri sayılacak ve vergi ödeyecek.

İtalyan yönetimi obeziteyle mücadele kapsamında "obezite vergisinin" en etkin mücadele yolu olacağını düşünüyor. Avrupa'da pek çok ülkede obeziteyle mücadele için, okullarda, fast-food türü yiyecekler, meşrubatlar yasakladı. Sağlık merkezleri bedava diyet programları dağıttı. Spor yapma imkanlarını geliştirdi. Ancak obeziteyle başa çıkılamadı.

Tüm dünyada salgın halini almaya başladığı belirtilen obezite, yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de de büyük artış gösterdi. Son verilere göre Türkiye'de obezite kadınlar arasında yüzde 50, erkekler arasında ise yüzde 65 artış gösterdi. Bu nedenle önlemler gündemde.

(Hürriyet)

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