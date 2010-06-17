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Sağlık

Obezlerde gebelik tehlikesi

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, obez kadınlar normal kilolu kadınlara göre 4 kat fazla plansız gebelikle karşı karşıya.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsünden (Inserm) Nathalie Bajos ve ekibinin yaptığı araştırma, kadınların bedeni ve kilosu konusundaki sosyal baskının güçlü olduğunu, obez kadınların ise iki kat güçlük çektiğini ortaya koydu.


İngiliz Tıp Dergisi'nde (BMJ) yayımlanan araştırmada, 4 kat fazla plansız gebelikle karşı karşıya kalan obez kadınlarda kürtaj oranının fazla olduğu ve jinekolog tarafından daha özensiz takip edildikleri belirtildi.


Doğum kontrol hapı ihmal ediliyor


Jinekoloğa giden obez kadınların, normal kilolulardan daha az sıklıkla doğum kontrol hapı kullandığını belirten bilim adamları, doktorların obez kadınlara hap yazma konusunda tereddüt ettiğini ancak Dünya Sağlık Örgütüne göre hapların yararının risklerinden fazla olduğunu vurguladı.


Fransa'da 18-65 yaşında 10 binden fazla obez, aşırı kilolu, normal kilolu kadın ve erkeğin katıldığı, cinsellik ve kiloyu konu alan araştırma, obez kadınların yüzde 29'unun, normal kadınların yüzde 12'sinin cinselliği önemli bulmadığını da gösterdi.


Araştırmada, obez kadınların obez erkeklere göre daha zor eş bulduğu, 18-29 yaş arasındaki obez kadınların eş bulmak için normal kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla internete başvurduğu belirtildi. Obez kadınların, obez erkeklerin tersine çoğunlukla obez eş buldukları da görüldü.

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