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Sağlık

Obezler yemekten az zevk alıyor

Aşırı şişmanlığa, yemek yerken beyindeki zevk alma merkezlerinin az harekete geçmesinin yol açabileceği bildirildi.

17 Ekim 2008 03:00

Aşırı şişmanlığa, yemek yerken beyindeki zevk alma merkezlerinin az harekete geçmesinin yol açabileceği bildirildi.

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Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, "çikolatalı buzlu ve sütlü bir içecek tüketildiğinde beyindeki zevk alma merkezlerindeki tepkinin yoğunluk derecesinden hangi genç kadınların kilo alacağını tahmin etmenin mümkün olabileceğini" gösterdi.

Özellikle kilo almaya eğilimli kişilerin beynindeki zevk alma merkezlerinde sinirler ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan, istek ve zevk almada rol oynayan dopamin maddesinin üretimini azaltan bir genetik farklılık belirlendi.

Araştırmada, yemek yemenin dopamin üretimini başlattığı ve zevk alma derecesinin üretilen dopamine bağlı olduğu belirtildi.

Teksas Üniversitesi'nden Psikolog Eric Stice, önceki araştırmaların aşırı şişmanların yemek yerken normal kilodakilere göre daha az zevk aldığını ortaya koyduğunu, bu araştırmanınsa ilk kez biyolojik bağı gösterdiğini belirtti.

Stice, araştırmanın aşırı şişman kişilerin beyninde daha az dopamin alıcısı olabileceğini ve bunun, zevk alma eksikliğini kapatmak için onları daha fazla yemeye itebileceğini ifade etti.

Araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.

(AA)

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