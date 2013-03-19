Obezler kalp hastalıklarını daha hafif mi geçiriyor?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, obezlerin kalp hastalıklarını kilosu normal olanlara göre daha hafif geçirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar alınan sonuçta, doktorların obez hastalara daha yoğun bir tedavi uygulamasının rolü olabileceği düşünüyor.

Ancak kalp hastalığı riski yaratan unsurlar arasında sayılan aşırı kilo, ya da obezitenin hastalığın daha hafif geçmesine yardımcı olabileceği çelişkisi ilk kez ortaya konmuyor. Bunun obez hastaların kilolarına rağmen daha fazla egzersiz yapmalarından kaynaklanmış olabileceği savunuldu. İngiliz Kalp Vakfı ise, sadece genel anlamda obezitenin değil, yağın vücudun neresinde depolandığının önemli olduğunu bildirdi.

Londra Üniversitesi'nin yapılan araştırma çerçevesinde, Büyük Britanya'nın İngiltere ve İskoçya bölgelerindeki sağlık anketine katılan 4400 hastanın sağlık durumunu inceledi.

BBCTürkçe'de yer alan araştırma sonucunda, obez kalp hastalarının gelecek yedi yıl içinde ölme olasılığının, kilosu normal olan kalp hastalarına oranla daha az olduğu ortaya çıktı.

Sağlıklı yaşam önerilerine kulak asmayan obez hastaların bile ölüm riski, kilosu normal olan, ancak sigara içen ve fazla hareket etmeyen kişilere göre daha düşük.

Yine de doktorlar, sonuçların obez hastaların daha sağlıklı olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ve hastalara kesinlikle kilo almaları gibi bir tavsiyede bulunmayacaklarını söylüyorlar. Araştırmacılar haftada en az bir kez spor yapan ve sigara kullanmayan hastaların kiloları ne olursa olsun, ölüm riskini azalttıklarını belirtiyorlar.

İngiliz Kalp Vakfı'ndan June Davison ise, araştırmada hastaların yağ oranını gösteren Vücut Kitle Endeksi'nin ölçüldüğünü kaydederek, sağlık risklerini değerlendirirken, bu yağın depolandığı bölgelere de bakılması gerektiğini bildiriyor. Davis'e göre "bel civarında aşırı yağlanma, vücudun sağlık için risk oluşturan toksik maddeler üretmesine yol açıyor".