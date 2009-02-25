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Sağlık

Obezler erken ölüyor

Obez gençlerin erken yaşta önlenebilir hastalıklardan ölme olasılığı, günde 10 sigara içenlerle aynı.

25 Şubat 2009 02:00

Obez gençlerin, erken yaşta önlenebilir hastalıklardan ölme olasılığının, günde 10 sigara içenlerle aynı olduğu bildirildi.

İngiliz Independent gazetesinde yayımlanan araştırmada, 18 yaşında obez olanların erken yaşta ölme olasılığının üçte bir oranında arttığı ve bu riskin, günde 10 ve üzeri sigara içenlerle aynı olduğu belirtildi.

Araştırma çerçevesinde 45 bin erkek 38 yıl boyunca gözlendi, gençken hem sigara içen hem de aşırı kilolu olanların, bunlardan birini yapanlar ya da diğer risk gruplarında bulunanlardan da daha erken ölme olasılığına sahip oldukları görüldü.

Stockholm'deki Karolinksa Enstitüsü'nden Martin Neovius, sonuçları British Medical Journal'de yayımlanan araştırması için, "Gençlerde obezliği azaltma yönündeki önlemlerin önemini gösteriyor. Çok sayıda insan, önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitiriyor" dedi.

Araştırmada ayrıca 18 yaşındayken çok zayıf olan erkeklerin de erken yaşta ölme olasılığının yüksek olduğu ve bu riskin, günde içtikleri sigara sayısıyla doğru orantılı olarak arttığı belirtildi.

(AA)

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