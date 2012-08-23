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Sağlık

Dukan: Obezler akıl hastası

Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan 'obezler akıl hastası' açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti

23 Ağustos 2012 15:54

Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan, “Obezite zihinsel bir problem. Bugüne dek ‘akıl sağlığım yerinde’ diyen bir obez görmedim” diyerek Fransız basınının tepkisini çekti.

İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesine konuşan doktor, “Onlar için acı çekiyorum. Onları seviyorum çünkü gerçekten hasta değiller, obezite kanser gibi bir hastalık değil. Ama onların toplum dışına itildiklerini hissediyorum. Bu yüzden onlara yardım etmek istiyorum” diye ekledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fransa’da yayımlanan Le Nouvel Observateur dergisi Dukan’ın obeziteyi küçümsediğini yazarken, obezitenin genetik, biyolojik veya sinirsel bir nedenden kaynaklanabileceğini belirten dergi Dukan’ın açıklamalarına karşı çıktı.

Sadece İngiltere’de 1 milyon kitabı satılan Dukan, röportajında ünlü takipçilerine de değindi. Düşes Kate Middleton’ın annesi Carole’ın diyetinin büyük bir takipçisi olduğunu öğrenince onunla iletişime geçtiğini söyleyerek Carole Middleton’a imzalı bir kitabını yolladığını dile getirdi.

Beslenme uzmanı, daha önce de zayıf öğrencilerin üniversite sınavında daha fazla puan almaları gerektiğini söyleyerek tepki çekmişti. 2000’de piyasaya sürülen Dukan Diyeti adlı kitap en popüler diyet listelerinde üst sıralara çıkmıştı.

ETİKETLER

Beslenme uzmanıPierre Dukanobezler akıl hastasıİngiltere Daily MailLe Nouvel ObservateurCarole Middleton

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