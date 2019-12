T24 - 'Beslenme, Obezite ve Sağlık Haritası' çıkarılması için 81 ile genelge gönderildi, mezuralı günler başladı. Aile hekimleri, Temmuz 2011'e kadar, vatandaşların bel, boy, kalça ve kilolarını ölçecek...



Sağlık Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 'Obeziteyle Mücadele Eylem Planı' için start verildi. Bakanlık ilk etapta ülkenin 'Beslenme, Obezite ve Sağlık Haritası'nı oluşturacak. Bu çerçevede tüm illerdeki aile hekimleri, vatandaşların 'bel, kalça, boy ve kilo' ölçümü için harekete geçti. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



'2010-2014 Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı' uygulamaya girdi. Program çerçevesinde öncelikle risk grupları belirlenecek ve Beslenme Obezite ve Sağlık Haritası hazırlanacak. Bakanlık bu kapsamda 81 ilin valiliğine genelge göndererek, 'obezite' teşhisinde en önemli kriterleri oluşturan vücut ölçümlerinin yapılmasını istedi. Bakan Recep Akdağ adına Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun tarafından gönderilen 15 Eylül 2010 tarihli genelgede, illerdeki aile hekimleri tarafından her ay en az 200 kişi olmak üzere, düzenli olarak bel, kalça, boy ve kilo ölçümü yapılması istendi.





150 BİN KİŞİ ÖLÇÜLECEK



Ölçümlerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına göre yapılması, çalışmanın 2011 yılı Temmuz ayına kadar sürdürülmesi istendi. Genelge uyarınca, ölçüm çalışmaları başladı. Her il, ayda en az 200 kişinin ölçümünü yapacak. Ölçülen kişi sayısı aylık 16 bin, uygulama sonuna kadar 150 bini bulacak. Sonuçlar her ay düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek. 81 ilden gelecek veriler değerlendirilecek ve harita oluşturulacak. Ortaya çıkan tabloya göre gerekli tedbirler belirlenerek uygulamaya konulacak. Çalışma, video ve afişlerle de desteklenecek.





KADINDA 88, ERKEKTE 94



Bel çevresi ölçümüne göre obezite değerlendirmesi, fazla kiloya bağlı sağlık sorunu riskinin tespitinde kullanılıyor. Bilimsel kriterlere göre kadınlarda ideal olarak 80, erkeklerde 94 santimetre ve altında olması gerekiyor. Erkeklerde 102, kadınlarda ise 88 cm'den fazlası kiloya bağlı sağlık sorunları yaratıyor. Kişinin obezite tehdidi altında olup olmadığı bel ve kalça ölçümünün oranlaması ile belirleniyor.





Ölçülerimi vermem, biz manken miyiz?



Mezura ile ölçüme başlayan aile hekimleri ise dertli. Hekimler, yürütülen çalışmanın bilimsel bir gereklilik olduğunu vatandaşa anlatma konusunda sıkıntı yaşıyor. AKŞAM'a konuşan hekimler, boy ve kilo ölçümünde fazla sorun yaşamadıklarını söylüyor. Ancak vatandaş kalça ve bel ölçümüne tepki gösteriyor. Özellikle kadınların, bel ve kalça ölçümü yaptırmak istemediği, 'Belimizi ve kalçamızı neden ölçüyorsunuz. Biz manken miyiz?', 'Ölçülerimi deşifre etmem' diye talebi reddettiği belirtiliyor.





ZORUNLULUK YOK SONUÇLAR GİZLİ KALIR



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seraceddin Çom ise tereddütleri giderdi. AKŞAM'a konuşan Çom, 'Bu çalışmayı toplum ve ülke sağlığı için yapıyoruz. Herkesten ölçü alınacak diye bir şey yok' dedi.





KAN DA ALINACAK



Çom şöyle devam etti: 'Ölçülerini vermek istemeyen vatandaşı zorlamak söz konusu değil. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ölçüm sonuçları tıp etiği gereği hiç bir zaman açıklanamaz.' İşlemin sadece ölçümle sınırlı olmayacağını vurgulayan Çom, çok küçük

çocuklar hariç kan da alınacağını belirterek 'Vitamin değerlerine bakılacak. Raşitizm, kemik erimesi var mı yok mu, tespit edilecek. Hemoglobin değerlerine, kansızlık olup olmadığına bakılacak. Demir, vitamin eksikliği, kolesterol gibi değerlere bakılacak. Vatandaşların bölgelere göre beslenme alışkanlıkları da incelenecek. Türkiye'nin bölgelere göre beslenme ve sağlık haritası çıkartılacak' diye konuştu.





İŞTE O GENELGE



Bakanlık aile hekimlerinden, belirtilen kriterlere göre her ay en az 200 kişinin taranmasını, boy, kilo, bel ve kalça ölçümlerinin yapılmasını istedi. Kliniklerde ölçüm cihazları bulunacak, sonuçlar AHBS'ye girilecek. Hekimler, kendilerine bağlı nüfusun beden kitle indeksi, bel-kalça oranını değerlendirecek. Obezite tanısı konanlar, 2 ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilecek. Tedavi uygulayan merkez de süreci aile hekimine bildirecek.