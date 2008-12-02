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Sağlık

Obeziteyi yenecek hormon keşfedildi

ABD’li bilim insanları karnın doyduğuna ilişkin beyni uyaran bir molekül keşfetti.

02 Aralık 2008 02:00

ABD’li bilim insanları karnın doyduğuna ilişkin beyni uyaran ve daha fazla atıştırmamak gerektiğini söyleyen bir molekül keşfetti. 

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Sabah’ta yayımlanan habere göre, ince bağırsakta oluştuğu tespit edilen ve NAPEs ismi verilen bir çeşit lipidin yağlı gıda tüketimi sonrasında arttığı ve kana karışarak beynin beslenme ile enerji harcama bölümlerini uyardığı anlaşıldı.

Fareler üzerindeki deneyler, molekülün insanların beslenme alışkanlığını düzenleyebileceği sonucuna ulaştırdı.

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