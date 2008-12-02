Obeziteyi yenecek hormon keşfedildi

Sabah’ta yayımlanan habere göre, ince bağırsakta oluştuğu tespit edilen ve NAPEs ismi verilen bir çeşit lipidin yağlı gıda tüketimi sonrasında arttığı ve kana karışarak beynin beslenme ile enerji harcama bölümlerini uyardığı anlaşıldı.Fareler üzerindeki deneyler, molekülün insanların beslenme alışkanlığını düzenleyebileceği sonucuna ulaştırdı.