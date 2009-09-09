Obeziteyi özendiren reklama para cezası

İspanya Sağlık Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Kurumları Federasyonu (FORTA) ve Televiyon Ticari Ortaklıklar Birliği (UTECA) arasında imzalanan anlaşmayla 12 yaşından küçükleri aşırı şişmanlığa özendiren reklamların yayınlanması durumunda yayıncı kuruluşa 180 bin euro'ya kadar para cezası verilecek.



Sağlık Bakanlığında bugün imzalanan anlaşmayla, 12 yaşından küçükleri hedef alan gıda ve içecek reklamlarında tam sağlıklı olmayan ve aşırı şişmanlığa özendirici niteliklerin bulunması halinde 6 bin euro ile 180 bin euro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, İspanya'da AB ülkeleri ortalamasından daha yüksek olarak, 2 ile 17 yaşları arasındaki çocukların yüzde 8,9'unun aşırı şişmanlık sorunu olması ve yüzde 18,6'sının normal kilolarının üzerinde bulunmasından dolayı bazı önlemler almak istediklerini, reklamların da bunun bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.



Çocukların, televizyon izleme oranlarının yüksek olmasına dikkati çeken Jimenez, sağlıklı gıdalar tüketmenin ve spor yapmanın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

