T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Obeziteyi önleyen ilaç tüm AB ülkelerinde satılacak

"Alli" adlı obezite karşıtı hap yakında reçetesiz olarak satılmaya başlanacak.

26 Ocak 2009 02:00

"Alli" adlı obezite karşıtı hap yakında reçetesiz olarak satılmaya başlanacak.

Günde üç kez alınan ve vücudun yemeklerdeki yağın bir kısmını sindirmesine engel olacak ilaç, Avrupa Birliği düzenleyici kurumların onayından geçti ve yirmi yedi AB ülkesinde yazdan önce satışa sunulacak.

Mirror News'de yer alan bilgilere göre, ilacın sadece aşırı kilolu kişilere satıldığından emin olmak için, hap el altında değil tezgâh arkasında eczacıların gözetimi altında duracak. Yapılan denemeler, Amerika'da bir yıldır satılan "Alli" hapının her öğünde alınması durumunda ortalama 4.5 kilo verdirdiğini gösterdi.

Uzmanlar bu hapın bir mucize olmamakla birlikte sadece diyetle verilenden daha fazla kilo verilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24