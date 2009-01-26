Obeziteyi önleyen ilaç tüm AB ülkelerinde satılacak

"Alli" adlı obezite karşıtı hap yakında reçetesiz olarak satılmaya başlanacak.



Günde üç kez alınan ve vücudun yemeklerdeki yağın bir kısmını sindirmesine engel olacak ilaç, Avrupa Birliği düzenleyici kurumların onayından geçti ve yirmi yedi AB ülkesinde yazdan önce satışa sunulacak.



Mirror News'de yer alan bilgilere göre, ilacın sadece aşırı kilolu kişilere satıldığından emin olmak için, hap el altında değil tezgâh arkasında eczacıların gözetimi altında duracak. Yapılan denemeler, Amerika'da bir yıldır satılan "Alli" hapının her öğünde alınması durumunda ortalama 4.5 kilo verdirdiğini gösterdi.



Uzmanlar bu hapın bir mucize olmamakla birlikte sadece diyetle verilenden daha fazla kilo verilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

