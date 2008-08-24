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Sağlık

Obeziteyi artıran üç yeni gen

İngiliz ve Fransız bilim insanları ‘obezite geni’nden sonra, obezite olasılığını arttıran üç gen varyasyonu daha belirledi.

24 Ağustos 2008 03:00

İngiliz ve Fransız bilim insanları ‘obezite geni’nden sonra, obezite olasılığını arttıran üç gen varyasyonu daha belirledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, daha önce obeziteye neden olduğu söylenen PCSK geniyle birlikte, kilo almayla bağlantısı belirlenen tek bir gene ait üç gen varyasyonu bulundu.

Araştırmacı Philippe Froguel, ayrıca bu yılın sonuna kadar obezite ile ilgili daha fazla genin bulunacağını söylüyor. Bu araştırma sonucuyla birlikte obezitede gen faktörünün etkisi de artmış oldu.

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