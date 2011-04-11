Obeziteyi aile hekimi belirleyecek

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şişmanlık konusunda başlatacakları kampanya kapsamında bütün vatandaşların aile hekimliğine giderek, vücut kitle indekslerini öğrenmelerini sağlayacaklarını belirterek, ''Hareketli olma adına yürüme kampanyası, beslenme konusunda daha dikkatli olunması amacıyla kampanya başlatacağız. Bu uygulamayı bizzat aile hekimleri takip edecek'' dedi.



Akdağ, ''Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişim Sempozyumu'' öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, bugün bir gazetede yayımlanan aile hekimleri tarafından herkese şişmanlık numarası verilmesi uygulamasının detaylarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Akdağ, ''Şişmanlık konusunda konuşurken, biraz dikkatli olmam lazım biliyorsunuz. Bir toplantıda değerli bir bilim adamımız aynı zamanda milletvekilimizle konuşurken, bir kelime sarf ettim, bu çok tartışıldı. Tabii ki insanımızı incitmeden, vatandaşa olumlu mesajlar vererek bu işi götürmemiz gerekiyor'' dedi.



Türkiye'de yapılan araştırmaların, toplum olarak şişmanlığın ve kilo fazlalılığının üst düzeyde olduğunu gösterdiğini belirten Akdağ, bunun farkında olması gereken birinci kişinin, bireyin kendisi olduğunu ifade etti.



Birey bunun farkında olmazsa, Sağlık Bakanlığının ya da bu işle ilgilenen diğer kişilerin, ne yapsa yeterli olmayacağını dile getiren Akdağ, şöyle dedi:



''Bireyin önce kendisinin kilolu, şişman, hareketsiz olduğunun farkında olması ve tedbir alması gerekiyor. Peki şişman ya da kilolu olduğumuz nasıl belirleniyor? Vücut kitle indeksi diye bir tarif var. Bunu söylerken kimseye aşina bir şey gibi gelmiyor. Dolayısıyla bunun yerine hangi ifadeyi kullanabiliriz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Halkımıza hangi ifadeyi kullanırsak onlar bunu kolay anlar, iletişimciler Sağlık Bakanlığı adına bunu tespit edecekler. Daha sonra da bütün vatandaşlarımızın aile hekimliğine giderek, vücut kitle indekslerini öğrenmelerini sağlayacağız. Hareketli olma adına yürüme kampanyası, beslenme konusunda daha dikkatli olunması amacıyla kampanya başlatacağız. Bu uygulamayı bizzat aile hekimleri takip edecek. Aile hekimleri dosyalarına bunu kaydedecekler.''



Kendisinin şişmanlıktaki kiloyla ilgili değerinin 29 olduğunu bildiren Akdağ, ''Bu rakam 30 olursa, ben obez oluyorum. 25'in altında olursa da normalim. 25-30 arasında kiloluyum. O halde ben şu anda obez olmaya aday bir kişiyim. Bunun tedbirini aldım, 3 kilo verdim, daha fazla kilo vermem lazım, daha az yemem lazım'' dedi.



Bu uygulamayı aile hekimlerinin takip edeceğini ve onların aracılığıyla vatandaşlara adım ölçer dağıtacaklarını, bu önemli sağlık sorununun üstesinden, toplumla birlikte gelmeye çalışacaklarını kaydetti.



Toplumun üçte birinin normal kiloda, üçte birinin kilolu, üçte birinin de obez olduğunu ifade eden Akdağ, ''Bu şişman ve obez kelimeleri yerine, hangi kelimeyi kullanacağız, ikisini birden mi kullanacağız, birini mi kullanacağız, başka bir ifade kullanırsak halkın algısı daha mı yüksek olur... Bu konu üzerinde de iletişimciler çalışıyor'' diye konuştu.



Önce bir medya kampanyasıyla bu farkındalığı oluşturacaklarını, bu kampanyayı ciddi bir ülke programı halinde yürüteceklerini anlatan Akdağ, okul kantinleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını, ancak daha ileri çalışmalar için önce bu farkındalığı oluşturmak istediklerini belirtti.





Yüz nakli çalışmaları



Yüz nakli konusunda bilim adamlarının önünü açmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini söyleyen Akdağ, bütün nakillerde olduğu gibi yüz nakli için de belli kurallar koyarak bunu başarabilecek bilim adamlarının önünün açılması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'de hangi organ nakli alanında böylesine ileri bir müdahale yapılacaksa bu alanda çalışma yapacak bilim adamlarının yanında olduklarını belirten Akdağ, ''Umarım ki Türkiye'de yapılacak yüz nakli ve benzer nakillerde başlangıçta da büyük bir başarı oluşur. Bu hususta Türk bilim adamlarına itimadım tam'' dedi.



Bir gazetecinin, ''Yüz nakliyle ilgili yönergenin içinde hasta ne olduğunu bilecek ve ona göre hareket edecek diye bir bilgi var. Yani garantisi yok, ama hasta bunu kabul edip o şekilde operasyona başlayacak'' demesi üzerine Akdağ, şöyle konuştu:



''Bütün sağlık müdahalelerinde olduğu gibi bu konuda da hastanın bilgilendirilmiş biçimde rızasının alınması şarttır. Bunun tam yapılması lazım. Bu mevzuat bunları da söylüyor. İşin etik tarafı önceden belirlenmiş olacak. Standart bir tedavi şekline gelmemiş bir tedavi için bunu standart bir tedavi diye hastalara uygulayamazsınız. Bu standart tedavi haline gelmişse, vatandaşın rızası alınarak hemen yapılabilir, değilse etik kurulların izni gerekecek.''



Bakan Akdağ, ilk yüz naklinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soru üzerine, ''Buna ben karar veremem, bunu bilim adamları gerçekleştirecek'' dedi.





