Obeziteye neden olan 6 gen bulundu

Bilim insanları, obeziteye neden olan 6 gen varyasyonu tespit etti. Nature Genetics dergisinin son sayısında yer alan araştırma, İngiliz bilim adamlarının 90 bin kişinin genlerini incelemesi ve bu kişilerin beden kitle endekslerini de göz önüne alarak 6 gen varyasyonu tespit etmesiyle yapıldı. Bu tespit, obezlerin bedenlerinin kilolu olmaya programlanmış olabilecekleri tezlerini doğruladı.Habere göre bu gen varyasyonlarına sahip kişiler, daha fazla yemek yiyor. Bulunan 6 genden, 5’inin beyinde aktif olduğu ve bünyenin yağı nasıl yakacağını, enerjiyi nasıl kullanacağını değil, kişinin yemek karşısındaki davranışlarını etkilediği belirlendi. Bu genlerin analiz edilmesiyle obeziteye karşı yöntemler geliştirilebileceği düşünülüyor.