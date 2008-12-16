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Sağlık

Obeziteye neden olan 6 gen bulundu

İngiliz bilim insanları, 90 bin kişinin genlerini inceledikleri araştırmada, obeziteye neden olan 6 gen varyasyonu tespit etti.

16 Aralık 2008 02:00

İngiliz bilim insanları, 90 bin kişinin genlerini inceledikleri araştırmada, obeziteye neden olan 6 gen varyasyonu tespit etti.

Daha az yemek için küçük hileler yapın!

Dışlanma, şişmanları daha çok yemeye itiyor

Bilim insanları, obeziteye neden olan 6 gen varyasyonu tespit etti. Nature Genetics dergisinin son sayısında yer alan araştırma, İngiliz bilim adamlarının 90 bin kişinin genlerini incelemesi ve bu kişilerin beden kitle endekslerini de göz önüne alarak 6 gen varyasyonu tespit etmesiyle yapıldı. Bu tespit, obezlerin bedenlerinin kilolu olmaya programlanmış olabilecekleri tezlerini doğruladı.

Habere göre bu gen varyasyonlarına sahip kişiler, daha fazla yemek yiyor. Bulunan 6 genden, 5’inin beyinde aktif olduğu ve bünyenin yağı nasıl yakacağını, enerjiyi nasıl kullanacağını değil, kişinin yemek karşısındaki davranışlarını etkilediği belirlendi. Bu genlerin analiz edilmesiyle obeziteye karşı yöntemler geliştirilebileceği düşünülüyor.

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