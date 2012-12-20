Obeziteye bakteri mi neden oluyor?

Çin'in Şangay Ciaotong Üniversitesi araştırmacıları, yağlı gıdalarla beslendiklerinde bile obeziteye karşı dirençli olan farelerin, enterobakter olarak bilinen bakteri enjekte edilip zengin bir şekilde beslendiklerinde aşırı derecede kilo aldıklarını belirledi.

Araştırmacılar,bu bakteriden obez kişilerin bağırsaklarında da çok sayıda görülmesi sonucu obezite ile ilişkilendirildiğini açıkladı.

Yapılan deneylerde, farelere 10 hafta kadar bu bakteriden enjekte edildi. Uluslararası Mikrobiyal Ekoloji Derneği'nin hakemli dergisinde yayınlanan rapora göre, deneyler, söz konusu bakterinin insan vücudunda obezitenin gelişimine neden olabileceğini ortaya koydu.

Rapora göre, hastanın bağırsaklarındaki bakterilerin azalmasını sağlayan 'kepekli tahıllar, geleneksel Çin tıbbi gıdaları ve prebiyotikler" içeren bir diyet programı uygulanan bir hasta 9 haftada 30 kilodan fazla zayıfladı ve bağırsaklarındaki bakteri varlığı 'ölçülemeyecek' seviyelere geriledi.

Amerikan bilim dergisi Science'da daha önce yayımlanan bir makalede de, raporun yazarlarından biri olan Zhao Liping'in, bağırsaklarındaki bakteri dengesini sağlamak için acı kavun gibi fermente prebiyotik besinler içeren bir diyetle 2 yılda 20 kilo kadar zayıflamayı başardığı belirtilmişti.

Zhao çalışmasında, Çin geleneklerine göre bağırsakların sağlığın temel taşı olduğu inanışından esinlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008 yılı istatiklerine göre, obezite vakalarının sayısı 1980'den bu yana iki kat artış gösterdi. Dünyada 500 milyondan fazla yetişkin obez bulunuyor. (Deutsche Welle Türkçe)