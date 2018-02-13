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Sağlık

Obezite riskini azaltmak için yavaş yemek yiyin!

Japonya'da 2008-2013 yılları arasında 59 bin 700 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı

13 Şubat 2018 21:04

Japonya'da şeker hastalığı üzerine yapılan bir araştırma, yavaş ve düzenli yemek yiyen kişilerde bel bölgesindeki kilolanmanın ve genel vücut kitle endeksinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada Japonya'da 2008-2013 yılları arasında sağlık sigortası kapsamında düzenli kontrol yaptıran Tip 2 diabet hastası 59 bin 700 yetişkin kişiye yemek yeme alışkanlıklarıyla ilgili sorular soruldu. Katılımcılar, günde kaç öğün yedikleri, ne hızda yedikleri, kahvaltı edip etmedikleri ve yatmadan önce yemek yiyip yemediklerine dair 7 soruya yanıt verdi.

"Yemek yeme hızı arttıkça obezite riski artıyor"

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, sonuçlar, yemek yeme hızı arttıkça obezite riskinin arttığını gösterdi. Yavaş yemek yiyen katılımcıların yalnızca yüzde 21,5'i obezken, normal hızda yemek yiyenlerin yüzde 30'unun, hızlı yemek yiyenlerin ise yüzde 45'inin obez olduğu görüldü.

Vücut kitle endeksi ortlaması yavaş yemek yiyenlerde 22'den biraz fazla iken, normal yiyenlerde 23,5, hızlı yiyenlerde ise 25 civarında olduğu tespit edildi.

"Bel çevresindeki kilolanma yemek yeme hızıyla birlikte artıyor"

Bel çevresindeki kilolanmanın da yemek yeme hızıyla birlikte arttığı gözlemlendi.

Bulgular, yavaş ve düzenli öğünlerle yemek yiyen, kahvaltıları kaçırmayıp, gece yatmadan önce yemek yemekten kaçınan kişilerin obez olma riskinin azaldığına işaret ediyor.

Öte yandan ikinci kontrollerde yemek yeme alışkanlıklarını değiştiren katılımcıların vücut kitle endekslerinin azaldığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları "BMJ Open" bilim dergisinde yayımlandı.

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