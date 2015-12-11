Obezite kadınları daha mı çok etkiliyor?

İngiltere Sağlık Bakanlığı Baş Danışmanı Sally Davis, kadın sağlığı ve gelecek nesiller için en büyük tehlikenin obezite olduğunu söyledi. Davis, özellikle kadınların obezite nedeniyle yaşamlarının kısaldığını belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; obeziteyi büyük bir tehlike olarak gören İngiltere konuyu ulusal sağlık öncelikleri arasına alabilir. Obeziteyle mücadelenin ulusal sağlık öncelikleri arasına alınması çağrısı yapan Davis, kadınların daha sağlıklı ve aktif bir hayata teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Özellikle kadınların yaşamını kısaltıyor”

"Yüzde 51'in Sağlığı: Kadınlar" başlıklı raporda Davis, obezitenin çok ciddi boyutlarda olduğunu ve tüm nüfus için bir öncelik teşkil etmesi gerektiğini savundu. Davis özellikle kadınların obezite nedeniyle yaşamlarının kısaldığına dikkat çekti.

İngiltere'de 2013 yılındaki bir araştırmada 34-44 yaşları arasındaki kadınların yüzde 64'ünün, 45-54 yaşları arasındaki kadınların da yüzde 71'inin fazla kilolu ya da obez olduğu ortaya konmuştu.

Davis kadınların hamileyken fiziksel ve ruhsal sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Eğer bir kadın hamileyken obez ise bebeğini düşürme ya da erken doğum olasılığı çok daha yüksek. Bir kadının hamileliğindeki genel sağlığı çocuğunun ilerideki hayatında da büyük rol oynuyor.

Davis kadınlar hamileyken "iki kişi için yemeli" efsanesini yıkmak istediğini, kadınların gebelik döneminde sebze ve meyveyi de içeren sağlıklı bir beslenme rejimi uygulaması gerektiğini söyledi.

Londra Üniversitesi Kardiovasküler Bilimler Enstitüsü'nden Prof. Nick Finer obezitenin "ülke için en acil sağlık sorunu" olduğunu açıkladı.

Finer, "Obezitenin ekonomik maliyeti Ulusal Sağlık Sistemini iflas ettirebilir" dedi.