Obezite insan ömrünü 13 yıl kısaltıyor

Araştırmalara göre, obezite insan ömrünü 13 yıl kısaltırken, bu hastaların 60 yaşın üzerinde yaşamalarının da zor olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Öge Taşçılar, "obezitenin, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu" söyledi.

Obezitenin, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkilediğini belirten Doç. Dr. Taşçılar, "Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, solunum rahatsızlıkları, eklem hastalıkları, adet düzensizlikleri, kısırlık, iktidarsızlık, safra kesesi hastalıkları, taş oluşumu, bazı kanser türleri gibi hastalıklar, obezite ile doğrudan ilişkilidir" dedi.

'Obezite, ciddi organ hasarları verir'

Doç. Dr. Taşçılar, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen obezitenin, insan ömrünü kısalttığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Obezite, ciddi organ hasarları verir. Şişman kişilerin 60 yaşın üzerinde yaşamaları çok zor. Genellikle 60 yaş civarı bu hastalar kaybediliyor. Ve ömrü 13 yıl kısalttığı araştırmalarda ortaya çıkmış. Dolayısıyla obezite artık bir hastalık. Sadece görüntü bozukluğu veya bir zenginlik göstergesi değil. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Hem ülke ekonomisini, hem de kişilerin sağlığını etkileyen bir hastalık şeklinde değerlendiriliyor."

'Kelepçe mideye zarar veriyor'

Obezitenin tedavisinde diyet ve egzersizin yanında cerrahi yöntemlerin de fazlaca tercih edildiğini ifade eden Doç. Dr. Taşçılar, hastanın sadece yemek yemesini sınırlayan ve halk arasında 'mide kelepçesi' olarak bilinen mide bantı ameliyatlarının da oldukça fazla uygulandığını kaydetti. Ancak bu yöntemin hastalarda özellikle son dönemde çeşitli sorunlara yol açtığını belirten Doç. Dr. Taşçılar, şu şekilde devam etti:

"Bu yöntem, dünyada da artık görülen pek çok problem nedeniyle tavsiye edilmiyor. Büyük ihtimalle de kullanımdan kalkacak. Ama şu an hala uygulayan merkezler var. Biz buna yanlış demiyoruz ama burada hiç uygulamadık ve uygulamak istemiyoruz. Çünkü kelepçe mideyi boğan, mideye geçişi engelleyen bir yabancı madde. Bu tıkanmalara, delinmelere, mide üzerinde hasarlara yol açabiliyor. Ayrıca kilo almak isteyen, bir gıdayı almak isteyen hastayı kelepçe bile durduramıyor.

Sonuçta sıvı ve jöle kıvamındaki her şey kelepçenin engelleyemeyeceği bir şekilde mideden rahatlıkla geçiyor ve kelepçenin de bir faydası görülmüyor. Biz bunları yaşamak istemediğimiz için daha güvenli olan laparoskopi yöntemiyle yapılan amaliyatları tercih ediyoruz."

'65 yaş üzerine operasyon yapmıyoruz'

65 yaşın üzerindeki kilolu hastalarda operasyon seçeneğinin olmadığını belirten Doç. Dr. Taşçılar, "Çünkü bu hastalarda operasyona bağlı başka programlar ön plana çıkıyor. 65 yaş üzerine bu operasyonları yapmıyoruz. 60-65 yaş arasında ise hastanın genel durumu uygunsa operasyonu gerçekleştiriyoruz" dedi.