Obezite hem sağlığa hem cebe zarar veriyor

Türkiye'de kadınlarda obezite daha fazla



Ege Üniversitesi'nde obezite okulu açıldı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "çağın sorunu" olarak nitelendirdiği obezitenin kadın, erkek, yaşlı ve çocuk olmak üzere tüm toplumu etkilediğini, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin obeziteyi tetiklediğini belirtti.Obezitenin sağlık sorunlarına ve kötü görünüme yol açmasının yanı sıra ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Demir, araştırmaların, şişman bireylerin sağlık harcamasının daha fazla olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.Demir, şişmanların sayısının giderek arttığını, bu nedenle obezitenin sağlık üzerine etkilerinin yanı sıra artık ülke ekonomisinde yarattığı etkiler üzerinde de durulduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Kişilerde sağlık sorunlarına yol açan obezite, sağlık harcamalarını artırması nedeniyle ekonomiye de zarar veriyor. Şişman bireylere biçilen yaşam süresi, ideal kilodaki bireylere kıyasla daha düşük olsa da yapılan çalışmalar şişman bireylerin sağlık harcamalarının ideal kilodaki bireylere göre daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, obez bireyler ideal kilodaki bireylere göre yaşamları boyunca sağlık için 15-29 bin dolar arasında daha fazla harcama yapıyor. Yine aynı çalışmaya göre, kilolu bireylerin kilolarını vermek için harcadıkları para, kilolarına bağlı oluşabilecek harcamalarından kat ve kat daha az.""Kilonun nerede toplandığı önemli"Şişmanlığın başlıca iki kategoride değerlendirildiğini belirten Demir, bunların elma (göbek kısmında oluşan yağ birikimi) ve armut (kalça ve basen kısmında oluşan yağ birikimi) tipi şişmanlık olarak adlandırıldığını söyledi.Demir, şişmanlığı saptamanın birçok yolu olduğunu, kişinin kilosunun nerede toplandığının kaç kilo olduğundan daha önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Elma tipi dediğimiz göbek bölgesindeki yağ birikimi kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, eklem hastalıkları gibi birçok hastalığın ortaya çıkma riskini artırır. Bu nedenle bel çevresi ideal değerlerin üzerinde olan bireyler, ideal bel çevresine sahip olan bireylere göre hastalıklara daha yatkındırlar ve yaşam süreleri boyunca sağlık için daha fazla harcama yaparlar.Bel çevresinin yüksek olması ile diyabet riski kadınlarda 3 kat, erkeklerde ise 1.5 kat artmaktadır. Bel kalınlığının 11 santimetre artması ise kalp hastalığı riskini yüzde 37 oranında artırıyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile kanser riskini yüzde 30-35 oranında azaltmak mümkün."Göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için sadece tüketilen yağı azaltmanın yeterli olmadığını, asıl düşmanın karbonhidratlar olduğunu dile getiren Demir, ideal kilo için sağlıklı beslenme ve sporun şart olduğunu sözlerine ekledi.