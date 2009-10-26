Obezite genetik çıktı

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre aşırı kilolu kadınların çocuklarının obezite hastalığına yakalanma ve ömür boyu obez olma riskinin yüksek olduğu açıklandı.



ABD’nin New York ve Kanada’nın Quebec eyaletlerinde yapılan araştırmada, aşırı kilolu annelerin bu hastalığı genetik yoluyla çocuklarına da geçirdiği anlaşıldı. Daha önce yapılan araştırmalarda obezitenin nesiller boyunca aktarılabildiğine dair kesin bulgulara rastlanmamıştı ancak uzmanlar, kilo sorununun genlerle aktarılabildiği sonucuna ulaştı.



Buna göre aşırı kilolu bir kadının yumurta hücresinde, çocuğun da aşırı kilolu olmasını tetikleyen genetik yazılım mevcut ve çocuk sağlıklı beslense de kilo sorunuyla karşı karşı kalma ihtimali var. Houston Sağlık Merkezi’nden Robert Waterland ve New York Suny Downstate Sağlık Merkezi’nden John Kral, kadınlardan özellikle doğum yapmadan önce kilo vermelerini istedi. Kral aileleri çocuklarına genetik ve kültürel olarak sağlıklı bir beslenme mirası bırakmasını isteyerek, “Gelecek nesillerin sağlığı tehdit altında.



Aileler yaşam biçimlerini değiştirmezse ileride çok ciddi vakalarla karşılaşacağız. Bugün tüm dünyada yılda ortalama 300 bin kişi obeziteye bağlı hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor. Bunun genlerle gelecek nesillere aktarılmasının yanında kültürel olarak da aktarıldığını biliyoruz ve bu hepimiz için büyük bir tehlike” dedi. Obezitenin diyabet ve kanser gibi hastalıklara sebep olduğu vurgulanan araştırmada, çocukların çok küçük yaşlarda bu tür hastalıklara yakalanma riskinin doğduğunun da altı çizildi.

