Obezite D vitaminini azaltıyor

Yapılan bir araştırma, obezite hastalarının vücutlarındaki D vitamini oranı, diğer insanlara oranla daha az olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, vücut ağırlığının boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ) oranında yaşanan her yüzde 10’luk artışta, vücuttaki D vitamini oranı yüzde 4 oranında azalıyor.

VKİ oranı 30 ve üstünde olanlar obez kabul ediliyor.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, Londra Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Elina Hypponen, obez ve aşırı kilolu insanlarda D vitamini eksikliğinin izlenmesi gerektiğini ve tedavide bu araştırmanın önemli rol oynayacağını söyledi. D vitamini, hem güneş ışınlarından hem de vitamin takviyesiyle elde edilebiliyor.

PLOS tıp dergisinde yayınlanan araştırma, 42 bin kişi üzerinde yapılan 21 çalışmadan elde edilen genetik bilgilere dayanıyor.