Obezite cerrahisiyle sağlıklı hayata...

İSTANBUL,(DHA) İstanbul’da bugün sıradışı bir etkinlik vardı. Biruni Üniversite Hastanesi’nde obezite ameliyatı olarak sağlığına kavuşan hastalar, bugün sabah kahvaltısında buluştu… Ancak onlar bildiğiniz obezite hastaları değil. Genel Cerrahi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Alper Öztürk’ün elinden şifa bulan 140 kilo ve üzeri hastalar…

Çok değil bundan 6 ay önce merdiven çıkamayan, kısa mesafe yürüyüşlerinde bile nefes nefese kalan deyim yerindeyse oturduğu yerden kalkamayan insanlar, bugün pilates hocası eşliğinde gönüllerince spor yaptı… Ortalama 50 kilo ve üzeri zayıflayarak yeni bir hayata ‘Merhaba’ diyen 40 hasta, kendilerini ameliyat eden Biruni Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Yard. Doç. Dr. Alper Öztürk’le Florya’da buluştu…

Sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşma, hoca eşliğinde yapılan pilatesle başladı. Yarım saat sürenpilatesten sonra diyestisyen Melek Çankaya’nın denetiminde hazırlanan kahvaltı ile devam etti.

Hastalarıyla sohbet eden Yard. Doç Öztürk, ‘Bir çoğunuz geldiğinizde hareket etmekte bile zorlanıyordunuz. Bugün hep beraber spor yapıyoruz. 200’ün üzerinde hasta ameliyat ettik. Çok şükür bir tanesinde bile sorun yaşamadık’ dedi.

Son zamanlarda gündemde olan obezite cerrahisinden sonra ölüm yaşanması olayına da değinen Öztürk, ‘Biz Biruni Üniversite Hastanesi olarak prensiplerimizden ödün vermedik. Boy-kilo kitle endeksi ‘Obezite ameliyatı olmaya uygun olmayan’ hiç kimseyi ameliyat etmedik. Yönetimimizin bize hazırladığı kusursuz ortam ve desteği ile bu başarıyı yakaladık’ dedi…

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