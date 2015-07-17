‘Obezite ameliyatlarının hepsi risklidir’

Son dönemlerde mide küçültme operasyonlarında yaşanan artış ve ameliyat sonrası ölümlerin olması, bu ameliyatların hayati tehlike taşıyıp taşımadığı tartışmasını yarattı. Uzmanlar, ameliyatların büyük bir bölümünün uzun vadede ne sonuç vereceğinin bilinmediğini söylüyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Yeğen “Obezite ameliyatlarının en basitinden en komplikesine kadar hepsi risklidir. Bu risk hiçbir zaman için sıfır değildir” dedi.

Milliyet muhabiri Burak Dursun’un doktorlardan konu ile ilgili aldığı görüşler şöyle:

- Prof. Dr. Cumhur Yeğen (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi): Obezite ameliyatlarının en basitinden en komplikesine kadar hepsi risklidir. Bu risk hiçbir zaman için sıfır değildir. Vücut kitle indeksinin çok yüksek olduğu bir kişiye yapılan tüm cerrahiler tehlikelidir. Bu operasyonlar çok basit olarak algılanmamalı, çok dikkatli bir şekilde kişilerin doktorlarına bu konuda onay vermeleri gerekmektedir.

- Prof. Dr. Emin Ersoy (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi): Elbette yapılmalı, ben de yapıyorum, hastalarıma da söylüyorum. Anestezi ile başlayan her ameliyatın ölüm riski var. Önemli olan, bunun hastayla paylaşılması.

- Prof. Dr. Kenan Erzurumlu (19 Mayıs Üniversitesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi): Bu operasyonların tıpta yeri var. Ama sunuluş şekillerini doğru bulmuyorum. Bazı hekim arkadaşlarımız bunları sanki sıfır risk ameliyatlarmış gibi, garanti vererek lanse ediyorlar, buna katılmıyorum. Her ameliyatın kendine göre riski vardır. Şişmanlık başlı başına bir risktir. Yapılan ameliyatların büyük bir bölümü uzun vadede ne sonuç verileceği bilinmeyen ameliyatlardır. Yani 10, 20 yıl sonra ne olacağı tam bilinmiyor. Hasta diyetle zayıflayabiliyorsa ameliyattan kaçınmalı.

‘En güvenilir olanı mide bandı operasyonu’

-Doç. Dr. Asım Cingi (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi): Fazla kiloların beraberinde getirdiği kalp, şeker, kanser riskindeki artış, hareket bozukluğu birleştiği zaman bu kişiler ameliyat olmadan, kilo vermeden yaşamlarına devam ederlerse ömürleri kısalıyor. Bu yüzden ameliyat olmalarını öneriyoruz. Bunların dışındakiler biraz tartışmalı. İdeali aslında ameliyat olmadan bu işin çözülmesi.

- Doç. Dr. HASAN Altuğ (LİV Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı): Obezitede bu ameliyat için belli kriterler var. Eğer hasta bunları karşılıyorsa ameliyat olabilir. İlaç, madde, alkol bağımlılığının olmaması gerekiyor. Bu ameliyatlar içinde en güvenilir ameliyat aslında mide bandı operasyonu. Çünkü ameliyat süresinin kısa ve kolayca takılıyor. Bu ameliyat esnasında ya mide delinip kaçak olacak ya da akciğer embolisi olacak ki hastanın hayatı tehlikeye girsin.

Ameliyat olanlar ne diyor?

-Neval Baydemir: 2 yıl önce bu operasyonu geçirdim. 148 kiloyla ameliyata girdim. Ameliyattan sonraki süreçte 80 kilo verdim. Ameliyattan sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayınca sarkmalar oluştu ve birçok estetik operasyon geçirdim.

- Levent İri: Ailemde şeker hastalığı olduğu için 2 yıl önce bu ameliyatı oldum. 160 kilodan 74’e düştüm. Ameliyattan sonra 6 ay işimi bıraktım, bu sürede spor ve diyet yaptım.