Obezite alarmı

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Türkiye ayağı Metabolik Sendrom Derneği tarafından yürütülen çalışma ile Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda en önemli veri tabanını oluşturuldu.

İstanbul, Kocaeli, Nevşehir, Aydın, Antalya, Samsun, Malatya ve Gaziantep yürütülen ve toplam 4 bin 57 kişinin katıldığı PURE çalışmasına, kırsal ve kentsel bölgeden ve düşük, orta, yüksek ekonomik gruplardan 35-70 yaş arası 2 bin 463 kadın, bin 594 erkek kişi alındı. Çalışma kapsamında 2 bin 578 hane ziyaret edildi ve buralarda tüm hane halkına ait bilgiler toplandı.



Metabolik Sendrom Derneği Başkanı ve PURE Çalışması Ulusal Koordinatörü Aytekin Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmada en çok öne çıkan sonucun diyabet değerleri olduğunu söyledi. Çalışmaya katılanların 12 yıl boyunca takip edileceğini belirten Oğuz, 3 yılda bir ölçümlerinin yineleneceğini ve yeni veriler toplanacağını kaydetti.





''DİYABET GÖRÜLME SIKLIĞI KENTLERDE 2 KAT FAZLA''

Türkiye'de diyabet görülme sıklığının artış gösterdiğinin tespit edildiğini belirten Oğuz'un çalışma sonucuna ilişkin verdiği bilgiye göre, 35-70 yaş aralığında yüzde 14,7 oranında diyabet görülüyor. Pre-diyabeti olan yani gizli şekeri olanların oranı ise yüzde 9,6. Diyabeti ve pre-diyabeti olan kişilerin oranı yüzde 24-25 civarında bulunuyor.



''KADINLARDA OBEZİTE ORANI DAHA YÜKSEK''

Çalışmaya göre, birçok ülke için ciddi sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite Türkiye'de sinyal veriyor. Türkiye'de 35-70 yaş arasındaki nüfusun yüzde 52'si obez ve yüzde 34'ünün fazla kilolu çıkıyor. Kilosu normal değerlerde olanlarının oranın ise yüzde 13,6'larda kalıyor.



Obezitenin yaygınlığı açısından kırsal ve kentsel bölgelerde belirgin bir fark çıkmıyor. Obezite en çok kadınlarda görülüyor. Kadınların yüzde 10'u, erkeklerin yüzde 20'si normal kiloya sahip bulunuyor.



Türkiye'de 35-70 yaş arasında yüzde 42 olan hipertansiyon görülme sıklığı, kadınlarda yüzde 45, erkeklerde yüzde 37,5 olarak, yüksek kolestrolü bulunanların oranı ise yüzde 55 olarak saptandı.









