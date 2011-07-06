Obez Taha yatağında ölü bulundu

T24 - Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 140 kilogram ağırlığındaki 9 yaşındaki Taha Soysal, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Solunum dolaşım yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi toprağa verildi.



Balı Mahallesi’nde İsmail ve Nermin Soysal çiftinin iki çocuğundan büyük olanı 9 yaşındaki Taha Soysal’ın, obezite rahatsızlığı nedeniyle 2 yaşından itibaren aldığı aşırı kilolar, son üç ayda yemek yemeyi azaltmasına rağmen 100 kilogramdan 140 kilograma ulaştı.



Yakınlarının 1 haftadır neredeyse hiç yemek yemediğini ancak aşırı miktarda kola tükettiğini bildirdiği Soysal, geçen hafta sonu ailesi tarafından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde serum takılmasının ardından evine gönderildi.



Yemek yememeyi sürdürdüğü öğrenilen Soysal, dün uyumak için yattığı yatağında anne ve babası tarafından hareketsiz bulundu. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirlenen Soysal’ı tekrar hayata döndürmeye çalışan sağlık ekiplerinin çabası sonuç vermedi.



Çocuğun, "solunum dolaşım yetmezliğinden" hayatını kaybettiği belirlendi.



Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Soysal’ın cenazesi, Balı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"1 haftadır bir şey yemiyordu"



Baba İsmail Soysal, oğlunun küçük yaştan itibaren kilo sorununun olduğunu, İstanbul’da götürdüğü bir hastanede de obezite teşhisinin konulduğunu anlatarak, şöyle dedi:



"Yemek vermediğimiz zamanlar sinirleniyor, kendini yumruklamaya başlıyordu. Ancak son 3 ayda yemeği oldukça azalttı. 1 haftadır ise neredeyse hiçbir şey yemedi. Buna rağmen 40 kilo daha aldı. Fakat aşırı derecede kola tüketiyordu. Karpuz ve diğer meyveler yedirmeye çalışıyorduk. Oğlumu haftada iki gün de rehabilitasyon merkezine gönderiyorduk. En son dinlenmek için yattığında bir süre sesi hiç çıkmayınca durumdan şüphelendik. Hareketsiz yatıyordu, hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm." Konuşma zorluğu çeken Taha Soysal, geçen yılın aralık ayında AA muhabirine karnının doymadığından sürekli yemek istediğini, verilmediğinde de sinirlendiğini anlatmaya çalışmıştı.



