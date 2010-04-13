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Yaşam

'Obez' kelimesi rencide ediyor

13 Nisan 2010 16:15

 T24- İngiltere'de, aşırı şişman çocukları rencide etmemek için "obez" kelimesi yerine "sağlıksız kilo" teriminin getirilmesi öneriliyor.


Telegraph'ın haberine göre, Liverpool İl Meclisi yetkilileri, kilolu çocukları "damgalamaktan" kaçınmak için, bu çocukları tanımlarken kullanılan söz konusu kelimenin yasaklanmasını teklif etti.
Benimsenmesi halinde, "obez" ve "obezite" kelimeleri çocuk sağlığı ve beslenmesiyle ilgili strateji ve planlardan çıkarılacak.
Kentte 11 yaşındaki erkek çocuklarının yaklaşık yarısının, bu yaştaki kızlarınsa yüzde 40'ının aşırı kilolu olduğu bildiriliyor.
Ancak sağlık uzmanları, obez kelimesinin yasaklanmasının ciddi bir meselenin üstünün örtülmesine yol açacağı uyarısında bulunuyor ve teklife karşı çıkıyorlar.

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