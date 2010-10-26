Obez çocuklarda kalp hastalığı riski daha fazla

T24- Kanadalı bilimadamları, obez çocukların damarlarının orta yaşlı insanlarınkine benzediğini tespit ettiklerini söyledi.







Yaş ortalaması 13 olan 63 çocuk üzerinde yapılan araştırmada, vücuttaki en büyük damar olan aortta sertleşme izlerine rastlandı. British Columbia Çocuk Hastanesi uzmanları bunun kalp hastalığının ilk işareti olduğunu söylüyor.





Araştırmaya 63 çocuk katıldı







Son yirmi yıl içinde çocuklarda obezite oranı hızla arttı. Uzmanlar bu artışın, giderek daha erken yaşta kalp krizi ve felç riskini de beraberinde getirdiğini söylüyor. Bu kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskini de artıyor.







Araştırma sırasında çocukların damarlarının esnekliği ultrasonla ölçüldü, kanın damarda akış hızı belirlendi.





Kolesterol ve tansiyon farklı değil





Obez çocuklardaki değerlerle olmayanların değerleri arasında önemli farklılıklar tespit edildi. Ancak iki grubun tansiyonlarıyla kandaki kolesterol seviyeleri farklı çıkmadı.



Uzmanlar bunun daha kaygı verici bir durum olduğunu zira, sonucun kalp-damar hastalıklarının sessizce ilerlemesi anlamına geldiğini söylüyor.





Araştırmayı yürüten uzmanlaran Dr. Kevin Harris, damar sertliğinin kalp hastalıklarına ve erken ölümlere neden olabileceğini belirterek, şimdi diyet ve egzersizle, bu belirtileri ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti.





