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Yaşam

Obez çocuklar aileden alınacak

İngiltere'de, obez anne-babanın uyarılara rağmen zayıflatamadığı 4 çocuğunun ellerinden alınması gündemde

05 Eylül 2011 03:00


T24 -  ABD’de geçtiğimiz aylarda çıkan “Kritik sınırdaki obez çocuklar ailelerinden alınsın” tartışması İngiltere’de de gündemde. İngiltere'de sosyal hizmetler yetkilileri, obez anne-babanın uyarılara rağmen bir türlü zayıflatamadığı 4 çocuğunu ellerinden almaya hazırlanıyor.



ABD’de geçtiğimiz aylarda çıkan “Kritik sınırdaki obez çocuklar ailelerinden alınsın” tartışması İngiltere’de de gündemde. İngiltere'de gittikçe artan obezite sorunu aileleri parçalamaya başladı. Dundee kentinde yaşayan ve kendileri de obez olan 7 çocuklu bir anne babaya, çok şişman olan 4 çocuklarının ellerinden alınabileceği uyarısı yapıldı.


İngiliz Mail On Sunday gazetesinin haberine göre, sosyal hizmetler görevlileri 3 sene önce, anne-babaya çok şişman olan 4 çocuklarını zayıflatmaları yönünde ültimatom verdi. Bunun üzerine aile, belediyenin tahsis ettiği bir eve yerleştirilerek ne yiyip içtikleri kameralarla izlendi. Ancak aile, bu süre içinde çocukların kilo vermesi sağlayamayınca, yaşları 1, 7 ve 11 olan kızları ile 5 yaşındaki erkek çocuklarının ellerinden alınması tehlikesiyle karşılaştı. İnsan hakları savunucuları ise ailenin devlet eliyle parçalanmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.



 

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