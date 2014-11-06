Obama'yı zor günler bekliyor



ABD'de Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler'in kazandığı başarıya Afro-Amerikalı gençler pek aldırış etmezken, Amerikan medyası ve siyaset bilimciler Başkan Obama'nın görev süresinin yarısında kaydedilen bu gelişmeyi hareretle tartışıyor. Cumhuriyetçilerin sağladığı başarının ardından ABD siyasetindeki manzara akşamdan sabaha değişti. Almanya Amerikan Konseyi adlı düşünce kuruluşundan siyaset uzmanı William Drozdiak, Cumhuriyetçiler'in çok güçlü bir başarı kaydettiğini belirtiyor ve ekliyor:

"Cumhuriyetçiler bu seçimlerde güçlü bir başarının yanı sıra sadece Senato'yu ele geçirip Temsilciler Meclisi'ndeki ağırlıklıklarını da genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda Florida, Michigan ya da Wisconsin gibi önemli valilikleri de aldılar. Cumhuriyetçiler'in bu ağırlığı bir sonraki, yani 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın durumunu kötüleştirecek."

Demokratlar'ın bu ara seçimde zorlanacağı haftalar öncesinden belliydi. Ancak sonucun bu kadar vahim olacağı tahmin edilmiyordu. Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Michael Werz sonucu çok şaşırtıcı bulmuyor, çünkü Obama'nın ikinci görev süresinin alışılmış bir biçimde devam ettiğini belirtiyor. Almanya Amerikan Konseyi'nden William Drozdiak ise bu seçimi 'Obama karşıtı' diye nitelendiriyor. Drozdiak'a göre Cumhuriyetçiler kampanyalarda seçmenlere 'Herşeyin suçlusu Obama' mesajını vererek, dikkatleri Kongre'nin başarısızlığından dağıtmaya çalışıyor.

New York Times gazetesi, Başkan Obama'nın partisinin ara seçimlerde aldığı bu yenilginin, Başkan ve izlediği politikanın seçmenler tarafından tamamen reddedilmesi anlamına geldiğine işaret ediyor.

Washington Post'un analizine göre, seçmenlerin duyduğu kızgınlık ve hayal kırıklığı Cumhuriyetçiler'in başarısına katkı sağladı. Cumhuriyetçiler ise tarihi bir başarıdan söz ederek bu sonucu 'Amerikan politikasının belirlenmesinde artık daha fazla söz sahibi olmalarının beklendiği' şeklinde algıladı. Senatör Mitch McConnell yaptığı açıklamada, 'Seçmenler yönetime aç' dedi. Uzman William Drozdiak, Cumhuriyetçiler'in Başkan Obama ile karşı karşıya gelmeye hazırlandığı görüşünde. Drozdiak, Obama'nın önümüzdeki iki yıllık görev süresinde Washington'da durgunluk ve kötüleşmenin yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Michael Werz ise Obama'nın iklimin korunması ya da dış politika gibi konularda Kongre'nin onayı olmaksızın yürütme yetkilerini kullanabileceğine işaret ediyor. Werz ayrıca Cumhuriyetçiler'in geçmişte Senato'da azınlıkta olmalarına rağmen engelleyici bir tavır sergileyerek Washington'un bugüne dek tanık olmadığı kadar bir blokaj politikası ve kutuplaşmaya yol açtıklarını belirtiyor. William Drozdiak da Cumhuriyetçiler'in Obama'yla gerginlik yaşayacaklarının sinyalini verdiğini, Florida'dan Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un, Obama'nın sağlık reformuna karşı yeniden bir kampanya başlatılması çağrısında bulunduğunu hatırlatıyor.

Ancak her iki tarafa da bakıldığında yine de barışcıl mesajların geldiği görülüyor. Başkan Obama Cumhuriyetçileri yarın görüşmek için Beyaz Saray'a davet etti. Cumhuriyetçiler'in lideri McConnell ise işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. Göç politikası ya da ekonomi politikalarında bu, işleyebilir. Ancak Cumhuriyetçiler arasında Ted Cruz gibi en sert çizgideki politikacılar, McConnell'e ne kadar hareket alanı bırakır, gözlemciler bu konuda bir öngörüde bulunamıyor.