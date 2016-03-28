Obama'yı ölümle tehdit eden kişiye 3 yıl hapis cezası

ABD'de 55 yaşındaki kişi, Başkan Barack Obama'ya sözlü ve sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle federal mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

NTV’nin haberine göre, Brian Dutcher’ın, geçen yıl Temmuz ayında bir güvenlik görevlisine Wisconsin'de konuşma yapmaya hazırlanan Obama'yı öldürmek istediğini söylediği iddia edildi. Savcının iddianamesine göre, Dutcher'ın, güvenlik görevlisine, "(Gaspçı) burada ve fırsat bulursam onu vuracağım" dediği öne sürüldü.

Dutcher'ın bu tehdit mesajından bir gün önce de Facebook'taki hesabından, "İşte bu, perşembe günü La Crosse'de olacağım. Umarım başkan gibi davranan adamı temiz bir şekilde vururum. Onu öldürmek bizim anayasal görevimizdir" paylaşımında bulundu.

Ocak ayında Madison şehrinde görülen davada jüri, Dutcher'ı, hem sözlü olarak hem de Facebook'taki paylaşımı sebebiyle iki kez "başkanı ölümle tehdit etmekten" suçlu buldu.

Federal mahkemenin Dutcher'a verdiği 3 yıllık hapis cezasında, ABD Başkanı Obama'yı, sözlü ifadelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden tehdit etmiş olmasının etkili olduğu bildirildi.

2013 yılında da Floridalı Christopher Castillo adlı Amerikan vatandaşı, Facebook üzerinden Obama'yı "ölümle tehdit ettiği" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Castillo, amacının sadece "şaka yapmak" olduğunu iddia etmiş ancak mahkeme "ABD Başkanı'nı tehdit etmek" suçlamasıyla hapis cezasına hükmetmişti.