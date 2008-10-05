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Obama’yı destekliyor

Shakira, tam destek verdiği Obama için oy verme çağrısında bulundu

05 Ekim 2008 03:00

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, yazılı açıklamasında, Demokrat Parti’nin başkan adayı Barack Obama’nın ülkesine barış ve güveni geri getirebileceğini belirterek, ABD ile yurtdışındaki Güney Amerika kökenli ABD vatandaşlarından Obama’ya oy vermelerini istedi.

Barack Obama ise Shakira’nın açıklamasının ardından, pop yıldızının bu desteğinden memnuniyet duyduğunu ve onurlandığını söyledi.

Obama, Kolombiyalı yıldızın ABD ve yurtdışındaki Güney Amerikalı gençler için bir rol model olduğunu ifade etti.

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