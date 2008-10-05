Obama’yı destekliyor

Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, yazılı açıklamasında, Demokrat Parti’nin başkan adayı Barack Obama’nın ülkesine barış ve güveni geri getirebileceğini belirterek, ABD ile yurtdışındaki Güney Amerika kökenli ABD vatandaşlarından Obama’ya oy vermelerini istedi.



Barack Obama ise Shakira’nın açıklamasının ardından, pop yıldızının bu desteğinden memnuniyet duyduğunu ve onurlandığını söyledi.



Obama, Kolombiyalı yıldızın ABD ve yurtdışındaki Güney Amerikalı gençler için bir rol model olduğunu ifade etti.

