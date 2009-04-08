'Obama'yı Bush ile aynı kefeye koymuyorum'

Sanatçı Leman Sam, bir siyaset, bir devlet adamı olarak ABD Başkanı Barack Hüseyin Obama gibi rolüne bu kadar iyi hazırlanmış birini daha önce görmediğini söyledi.



Uludağ Üniversitesi, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Gazeteciler Cemiyetinin birlikte düzenlediği "Aydınlarla Yüz Yüze Söyleşileri"nin bu haftaki konuğu olan Sam, siyasetin hayatın bir parçası olduğunu belirtti.



Siyaset hayatın bir parçası



Siyasetin dışında kalmanın mümkün olmadığını, bazı meslektaşlarının "Ben şarkı söylerim, siyasetle ilgilenmem, siyaset benim işim değil" demesine anlam veremediğini dile getiren Sam, ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ziyaretini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Obama'nın Türkiye'ye neden geldiğini, kapalı kapıların ardında nelerin konuşulduğunu kuşkusuz bilmemiz mümkün değil. Ortada demeçler, konuşmalar var, ama bunların da gerçekten çok, ancak gerçeğin küçük bir parçasını yahut yalnızca gölgesini ifade ettiğini bilmek gerekiyor. Fakat şunu söyleyebilirim: Bir siyaset adamı, bir devlet adamı olarak Obama gibi rolüne bu kadar iyi hazırlanmış birini daha önce görmedim. Obama, müthiş bir fotoğraf sundu bizlere. Dersini de çok iyi çalıştığı anlaşılıyor. O kadar ki ezan saatini biliyor, bir camide nasıl

davranacağını, nasıl konuşacağını biliyor..."



Obama emperyalist bir gücün başkanı



Leman Sam, ABD'nin emperyalist bir güç olduğunu, başka halkların, ülkelerin varlıklarına, yer altı ve üstü zenginliklerine bir şekilde el koyarak egemenliğini sürdürdüğünü savundu. Obama'nın, bu emperyalist gücün başkanı olarak belli bir vizyonun adamı olduğunu öne süren Sam, şöyle devam etti:

"Bunu söylerken, kesinlikle onu Bush ile aynı kefeye koymuyorum. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, dünyanın acı çeken, çatışmalar yaşayan öteki bölgelerinde neler yapacağını yahut yapabileceğini göreceğiz. 'Bunu istiyorum' diye çok olumlu önermelerde bulunsa bile, bu yolda çok önemli adımlar atabileceğini doğrusu sanmıyorum. Ama Türkiye gezisinde çok başarılıydı. Örneğin Meclisteki konuşmasına dikkat ettiniz mi? Yalnızca konuşması da değil duruşu,

davranışı, hareketleri...



'Benim gönlümü de alıp götürdü'



Mecliste başkanvekili olan iki kadın milletvekilimiz var; örneğin Güldal Mumcu... O gün başkanlık kürsüsüne çok yakışırdı diye düşünüyorum. Öyle olsaydı, Obama da herhalde şöyle düşünürdü: (Hep aynı kalıptan, aynı tipten insanlar gördüm, ama işte Türkiye bir kadını da Meclisin başına koymuş bir ülke...)" Sam, Obama'nın Ayasofya Müzesi'nde kendi halindeki kediyi içtenlikle, şefkatle okşamasından etkilendiğine dikkati çekerek, "İşte benim gönlümü de alıp götürdü, o davranışıyla Obama. Orada mizansen yoktu, hazırlanmış bir şey yoktu, doğallıkla eğilip okşadı kedinin başını. Bizim Başbakan da şaşırıp kaldı, ne yapacağını bilemedi. Hayvanları hiç sevmez, biliyorsunuz...." yorumunda bulundu.



'Yarışmalara inanmıyorum'



54. Eurovision Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek Hadise'nin klibiyle ile ilgili bir soru üzerine, Pelin Batu'nun, son günlerde gazetelerde gündeme gelen değerlendirmesine katıldığını belirten Leman Sam, şöyle konuştu:

"İnsanın bedeninin bir parçasının durmadan göze sokulması hoş bir şey değil bana kalırsa. Erotik olduğundan veya bilmem ne olduğundan değil, her şeyden önce estetik olmadığından. TRT o klibi yayınlamak istememişse, yerden göğe haklıdır. Başka ne yapabilirdi? Ben, yarışlara inanmıyorum. Yarışların gerçek yetenekleri ortaya çıkarmak istediğinden de emin değilim. Jürilere davet edilirim sık, sık ama yarışmaların gereğine inanmadığımdan hiçbirine katılmam."





