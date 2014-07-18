Obama'ya 'zehirli mektup' gönderen oyuncuya 18 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl silah yasasında yapılan değişikliğe tepki göstermek için ABD Başkanı Barack Obama'ya zehirli ‘risin’ maddesi bulunan mektupları gönderen oyuncu Shannon Guess Richardson 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Walking Dead, Vampier Diares gibi ünlü Amerikan dizilerinde rol alan Shannon Guess Richardson (37), geçtiğimiz yıl silah yasasında yapılan değişikliğe tepki göstermek için ABD Başkanı Barrack Obama ve New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’e içinde zehirli ‘risin’ maddesi bulunan mektupları göndermişti.



Olayla ilgili yargılanan aktris, kocasının kendisine komplo kurduğunu söylese de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.

