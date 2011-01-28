Obama'ya YouTube'da terleten sorular

T24 - Obama'ya, YouTube'daki röportajında 140 binden fazla soru gelirken, kişisel sorular ABD Başkanı'nı terletti. Obama, başkan olmanın kötü yönünü "evden dışarı çıkamamak, yürüyüşe gidememek, kafeye uğrayamamak..." olarak tanımladı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın YouTube'da 40 dakika kadar süren röportajına, ülke sorunlarından özel hayatına, 140 binden fazla soru geldi.

Mısır'daki son dönem yaşanan olaylarla ilgili de ilk kez konuşan Obama, Mısır'ın birçok önemli konuda ABD'nin müttefiki olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in bir dizi zor konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Obama, Mübarek'e her zaman, siyasal ve ekonomik reformların ileri götürülmesi ve yasallaştırılmasının ülkenin uzun vadedeki refahı için kritik önemde olduğunu söylediğini kaydetti.

Caddelerdeki gösterilerin halkın hayal kırıklığını gösterdiğini dile getiren Obama, ifade özgürlüğünün önemine değindi ama hem Mısır hükümeti hem de göstericilerinin şiddetten kaçınması gerektiğini ifade etti.

Obama, bir soru üzerine, Afganistan'daki savaşın "gereksiz" olduğu görüşüne katılmadığını, ancak Irak'a girilmesine karşı olduğunu, yine de bu ülkede de "onurlu bir şekilde sonuçlandığını" ifade etti.

Obama'ya, YouTube'da en fazla marihuananın yasallaştırılması konusu sorulurken, Obama, bunun destekçisi olmadığını söyledi.



Kişisel sorular ter döktürdü

Obama, YouTube'da hakkındaki bazı kişisel soruları da yanıtladı. Başkan olmanın "en iyi yönüyle" ilgili soru üzerine Obama, başkalarını doğrudan etkileyecek şeyler yapıyorsunuz" derken, işinin "en zor yanını" ise "Yürüyüşe gidemiyorum, kafeye gidemiyorum, evden ayrılamıyorum ve tıraş olmamak yok. Bazı şeyler var ki hiçbir zaman alışamayacağım" sözleriyle anlattı.

Üniversitedeki favori dersinin sorulması üzerine Obama, siyaset bilimi dersine değinerek, "genel anlamda politikaya ilgisini bu dersin ateşlediğini" kaydetti.

ABD Başkanı Obama, "Sevgililer Gününde eşi Michelle Obama'ya ne hediye aldığı" sorusu üzerine, "Her Sevgililer günü daha pahalı hale geliyor. Telafi etmem gereken çok fazlası var" diye konuştu. Obama, eşinin kendisinden ne istediğiyle ilgili olarak da "Zaman ve dışarıda birlikte vakit geçirmek" yanıtını verdi.

Obama, bir soru üzerine YouTube'u daha çok spor karşılaşmalarının özetlerini izlemek için kullandığını söyledi.