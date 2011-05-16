Obama'ya parmak yalatan Türk!

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Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Amerika'nın en iyi tatlı şefi 29 yaşındaki Yiğit Pura, aralarında ABD Başkanı Barack Obama'nın da bulunduğu 'Silikon Vadisi' liderlerine parmak yalattı.Gazete, geçtiğimiz akşam Beyaz Saray'da düzenlenlenen ve yaklaşık 2 saat süren akşam yemeğine Apple Computer'in kurucu ortağı Steve Jobs, Google'ın CEO'su Eric Schmidt, Yahoo'nun, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carol Bartz, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter CEO'su Dick Costolo'nun yanı sıra Kleiner Perkins Caufield & Byers Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı John Doerr, Netflix kurucusu ve CEO'SU Reed Hasting, Oracle CEO'su Larry Ellison, Stanford Üniversitesi Başkanı John Hennessy, yardımsever iş kadını Ann Doerr ve The Westly Group Kurucusu Steve Westly'in katıldığını yazdı.Amerika'nın en ünlü tatlı şefi Yiğit Pura'nın çok önemli misafirler için hazırladığı 'muz kremalı turta', Başkan Obama ve davetlilerden tam puan aldı.