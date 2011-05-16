T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Obama'ya parmak yalatan Türk

ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'da dünyanın en zenginleri onuruna verdiği akşam yemeğinin aşçısı bir Türk çıktı.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'da dünyanın en zenginleri onuruna verdiği akşam yemeğinin aşçısı bir Türk çıktı.

Obama'ya parmak yalatan Türk!

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Amerika'nın en iyi tatlı şefi 29 yaşındaki Yiğit Pura, aralarında ABD Başkanı Barack Obama'nın da bulunduğu 'Silikon Vadisi' liderlerine parmak yalattı.

Gazete, geçtiğimiz akşam Beyaz Saray'da düzenlenlenen ve yaklaşık 2 saat süren akşam yemeğine Apple Computer'in kurucu ortağı Steve Jobs, Google'ın CEO'su Eric Schmidt, Yahoo'nun, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Carol Bartz, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Twitter CEO'su Dick Costolo'nun yanı sıra Kleiner Perkins Caufield & Byers Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı John Doerr, Netflix kurucusu ve CEO'SU Reed Hasting, Oracle CEO'su Larry Ellison, Stanford Üniversitesi Başkanı John Hennessy, yardımsever iş kadını Ann Doerr ve The Westly Group Kurucusu Steve Westly'in katıldığını yazdı.

Amerika'nın en ünlü tatlı şefi Yiğit Pura'nın çok önemli misafirler için hazırladığı 'muz kremalı turta', Başkan Obama ve davetlilerden tam puan aldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24