Obama'ya 'O... çocuğu' hakareti, Duterte'nin ilk vukuatı değil

ABD Başkanı Barack Obama'ya "O..... çocuğu" diyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte pek çok kişinin ağzına almayacağı lafları söylemesiyle biliniyor.

Duterte'nin ağzı bozuk tarzı ve suçla mücadelede sağladığı başarı Filipinliler arasında onu popüler yapan etkenlerden.

Duterte'nin kavgacı diline yönelik bazı örnekleri derledik:

Çin ile Filipinler toprak anlaşmazlığı yaşarken Duterte'nin ülkenin en yakın müttefiki ABD ile yakın ilişkiler kurması daha olağan olurdu.

"O......çocuğu"

Obama görüşmeyi iptal etti.

Duterte'nin liderliği altındaki ülkede uyuşturucu satıcıları ve kullanıcıları arasındaki ölümlerde büyük bir artış yaşanıyor. Binlerce kişinin öldüğünün düşünüldüğü Filipinler'de Duterte seçim kampanyasında bunu savunmuştu.

Duterte eğer uyuşturucu kullanırlarsa kendi çocuklarını bile öldüreceğini söylemişti.

"Bu suçlulardan onunun hayatı önemli mi? Eğer bu acıyı ben çekiyorsam bu aptalların yüzünün hayatı benim için bir şey ifade eder mi" diyen Duterte konuyu "uluslararası hukuk altında suç" olarak niteleyen Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarına "aptal" demiş ve BM'den ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

Duterte daha sonra "şaka yaptığını" söyledi.

Duterte devlet başkanlığına Davao belediye başkanıyken suçla mücadelede elde ettiği başarıları sayesinde geldi.

Komünist isyancıları bastırmak için Davao'da sivil milisleri silahlandırdı ve bu gruplar kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle insanları hedef alan ölüm mangalarına dönüştü.

Duterte seçim kampanyasında "İnsan hakları yasalarını unutun. Eğer başkanlık sarayına gidersem belediye başkanı olduğum dönemdeki gibi yapacağım. Uyuşturucu satıcıları, soyguncular ve bir işe yaramayanlar. Sokağa çıkın çünkü sizi öldüreceğim. Sizi Manila koyuna atacağım ve balıklara yem yapacağım" demişti.

Duterte ayrıca kendisine ve güvenlik güçlerine dokunulmazlık sağlayacağını da belirtti.

Bir seçim kampanyasında Davao'da 1989 yılında bir Avustralyalı kadın misyonere tecavüz ve kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cezaevi isyanı hakkında konuşan Duterte şunları söyledi:

"Onun yüzünü gördüm ve şöyle düşündüm. Ne yazık, ona tecavüz ettiler. Hepsi sıraya girdi. Ona tecavüz ettikleri için çok öfkeliyim, ama kadın çok güzeldi. Belediye başkanı ilk sırada olmalıydı".

Duterte bu sözlerinin ardından "erkeklerin böyle konuştuğunu" söyledi ve ofisinden bir özür açıklaması yayınlandı.

Duterte'nin seçim kampanyası sırasında Papa'yla ilgili kullandığı ifadeler şunlar:

"Trafikte kalmıştık. Beş saat sürdü. Neden olduğunu sordum, yolun kapalı olduğunu söylediler. Kimin geldiğini sordum. Papa dediler. Papa'yı arayıp O.... çocuğu. Bir daha bizi ziyarete gelme demek istedim".

Katolik inancının güçlü olduğu Filipinler'de buna rağmen Duterte seçimlerden başarıyla çıktı.

Duterte daha sonra Papa'dan mektupla özür diledi.

Duterte ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump hakkında "O bağnaz ben değilim" dedi.

'Dirty (Kirli) Harry' filmine atfen "Duterte Harry" olarak da nitelenen Filipin lideri kendisi ve Trump'la ilgili karşılaştırmaları reddediyor.

Duterte, İslam konusunda daha ılımlı, ancak Müslümanlara karşı yapılan adaletsizliklerin ülkesindeki İslamcı isyancı gruplarla müzakerelerde ele alınmasından yana. Barış görüşmeleri tıkanmış durumda.

Kendini bir çapkın olarak tanımlayan ve bununla övünen Duterte iki metresi olduğunu söyledi.

Duterte "Karımdan ayrılmıştım. İktidarsız değilim. Ne yapmalıydım? Sonsuza kadar böyle sarksın mı? Viagra alınca kalkıyor" demişti.