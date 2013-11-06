Obama'ya Mısır eleştirisi: Numara yapmayı bırakmalı!

Amerikan The Washington Post gazetesinde yer alan bir makalede, ABD'nin Mısır politikasına sert eleştiriler yöneltildi. Yazıda "Obama yönetimi, Mısır demokrasiyi kucaklıyormuş numarası yapmayı bırakmalı" denildi.

İnsan hakları ve özgürlükleri izleme kuruluşu Freedom House'ın raporunda "Mısır'da 3 Temmuz darbesinden bu yana demokrasi yolunda neredeyse hiçbir kayda değer ilerleme olmadı" şeklinde bir tespite yer verdiğine işaret eden gazete, son Mısır ziyareti sırasında "Bizim algımıza göre, yol haritası uygulanmakta" diyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin konuyu böyle görmediğini belirtti.

Yazıda özetle şunlar kaydedildi:

"Kerry'nin algılayamadığı şey nedir Mısır'ın demokrasiye doğru yol aldığı hükmünde bulunmak, son seçilmiş lideri ile binlerce destekçisinin şu anda çok bariz şekilde adil olmayan yargılamalara maruz kalan siyasi tutuklular haline geldikleri gerçeğini görmezlikten gelmektir. Muhalif medyanın kapatıldığı ve kalanların da rejimin yıllardır görülmedik düzeyde sıkı kontrolü altında olduğu gerçeğine göz yummaktır. Ordunun anayasayı suiistimal ettiğini ve eski cumhurbaşkanlığı adayları Muhammed el Baradey ve Eymen Nur gibi önde gelen laik liberal politikacıların ülke dışına çıkarılmasını atlamaktadır.

'Demokrasi listede değil'

Adil olmak gerekirse, Kerry sadece, Eylül ayında yönetiminin bundan böyle Ortadoğu'da sadece dar bir 'ana çıkarlar' dizisini savunacağını ilan eden Başkan Barack Obama'nın kurduğu politikayı takip ediyor. Petrol akışı listede, ama demokrasinin savunulması ise değil."

'Amaç bağları düzeltmek'

Obama yönetiminin, Mısır güvenlik güçlerinin sivil protestoculara yönelik katliamından sonra, kendini Mısır'a yönelik askeri yardımların bir kısmını askıya almak zorunda hissettiğini ve bunu isteksizce yaptığını savunan gazete, Kerry'nin de Mısır'daki geçici hükümetle tüm bağları tekrar düzeltebilmeyi amaçladıklarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kerry'nin konuşmasında "özür diler" gibi göründüğü görüşünün dile getirildiği yazıda, Kerry'nin "çok küçük bir mesele olan yardımlar konusunda" çok az zaman harcadıklarını söylediğine ve görüşmelerinde de Mursi davasını gündeme getirmediği bilgisinin verildiğine dikkat çekildi.

'Otokrosiyi kabul edecek'

Yazıda, "Mesaj yeteri kadar net: Obama yönetimi (MIsır Savunma Bakanı) General Sisi'nin inşa etmekte olduğu yeni otokrasiyi kabul edecek ve onunla iş yapacak. Eğer öyleyse, neden bunun hakkında dürüst olunmuyor Kerry'nin, (Mısır'daki) rejimin boş demokrasi vaatlerini benimsemesi, sadece gülünç görünmesine neden oluyor" yorumu yapıldı.