Obama'ya küfür etmenin cezası

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İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Luke Angel, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir programı izledikten sonra ABD Başkanı Barack Obama'ya küfür ve tehdit içeren e-posta gönderdi.Gönderilen mesaj üzerine harekete geçen Federal Soruşturma Bürosu FBI dedektifleri, postanın geldiği bilgisayarı tespit etti ve İngiliz polisi ile irtibata geçerek Angel'ın kimliğini tespit etti.Olayın ardından 17 yaşındaki genç, ABD'ye ömür boyu girmesi yasak olan kişiler listesine alındı.Bedfordshire On Sunday gazetesine konuşan Angel, e-postayı gönderdiği akşam aşırı alkollü olduğunu söyledi.Angel, yasakla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Polis evimize geldi ve bana fotoğrafımı göstererek, ömür boyu Amerika'ya giremeyeceğimi söyledi. Benim umrumda değil. Fakat annem ve babam çok kızgın" dedi.Polis, genç adam hakkında soruşturma açılmayacağını belirtti.