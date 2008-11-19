Obama'ya 'Blackberry'yi bırak' tavsiyesi

Yeni ABD Başkanı Barack Obama'ya, görevinin resmen başlamasının ardından güvenlik gerekçesiyle Blackberry'sini bırakması tavsiye edildi. Gazeteport'un haberine göre seçim kampanyası sırasında sürekli elinde Blackberry'siyle görüntülenen Obama'nın danışmanları, olası hacker saldırılarına açık olan cihazın, başkanlık konuşma ve belgelerini riske atabileceği konusunda yeni başkanı uyardı. Gizli servis ve ulusal güvenlik, ABD başkanlığına seçilen kişilerin elektronik iletişim kullanmaması konusunda son derece sıkı bir uygulama yürütüyor.



Obama, seçim kampanyası sırasında cep telefonuyla sürekli e-postadan yararlanıyordu. Hatta yaz aylarında, kızının futbol maçı sırasında BlackBerry'sinden e-postasını kontrol ederken görülmüştü. Kameraların kaçırmadığı bu olay sırasında, eşi Michelle kocasını eline vurarak uyarmış ve Obama, telefonu kapatmak zorunda kalmıştı.



Clinton döneminde basın danışmanı olan Joe Lockhart, "Sanırım Obama, BlackBerry'ye hepimiz gibi bağımlı olan ilk Başkan." dedi ve Başkanların yazışmalarının arşivlenmesi konusunda birçok kural olduğunu hatırlattı.



Oval Ofis'e dizüstü bilgisayar



Barack Obama'nın e-posta kullanabilen ilk Başkan olup olmayacağı henüz kararlaştırılmadı. Ama Oval Ofis'te dizüstü bilgisayar bulunduran ilk Başkan olması bekleniyor. Üzerinde tartışılan seçeneklerden biri Obama'nın e-posta alabilmesini ama kendisinin e-posta göndermemesini öngörüyor.



Başkanlık seçimi kampanyası sırasında danışmanları, Obama ile haberleşmeleri 'BlackBerry' üzerinden gerçekleştiriyorlardı. Gazete, yeni başkanın yardımcılarına dayanarak, Obama'nın, bazen 01.00 veya 03.00 gibi saatlerde gönderdiği e-postaların, genel olarak yalın, net, imlâ hatası bulunmayan, yazışma işaretleri ya da internet mimikleri içermeyen yazılar olduğunu kaydediyor.



Başkanın tüm elektronik postalarını kamuoyunun denetimine açan 'Başkanlık Kayıt Yasası'nın yarattığı sorunun yanısıra, güvenlik kaygıları da, Obama ekibini düşündürüyor. Uzmanlar dijital iletişimin dışardan izlenebilmesi tehlikesine de dikkat çekiyorlar.



Bir başka riskli nokta da, Başkanın cep telefonunun, coğrafî olarak nerede olduğunun saptanabilmesi. Yetkililer, Obama'nın Al Gore'un yolundan giderek hükümete ait bir adresten e-postayla yazışmaya devam edebileceğini de kaydediyorlar.



Halen görev süresinin dolmasını bekleyen Başkan George W. Bush, 8 yıl önce başkan seçildiğinde, düzenli olarak mesajlaştığı 42 'yakın arkadaşına' bir veda maili yollamış ve daha sonra e-mail adresini iptal etmişti. Bush'un selefi Bill Clinton da, başkanlık dönemi boyunca bir kez bile elektronik posta kullanmamıştı.