Obama'ya bir davet bir ziyaret

Hükümet Obama'yı Türkiye'ye davet etti. Gül, Erdoğan ve Babacan'ın ABD'ye ziyareti planlanıyor.



Yeni ABD Başkanı Barack Obama’nın dış politikasına ilişkin tartışmalar Ankara’da ‘heyecanla’ takip ediliyor. AKP hükümeti Obama’ya ‘yakın Amerikalı dostlar’ aracılığıyla “En kısa zamanda Türkiye’ye gel” daveti gönderdi.



Siyah liderin Ermeni lobisine ‘soykırımı tanıma’ sözü vermiş olmasından endişeli Dışişleri, Obama ile birlikte Amerikan dış politikasında yaşanacak değişimin Türkiye’yi ‘derinden etkileyeceği’ düşüncesiyle, ‘ABD ile ilişkilerde yeni dönem için güçlü iletişim stratejisi’ üzerinde çalışıyor ki, yeni başkanın Türkiye’ye desteği artsın ve ‘soykırım’ sıkıntısı aşılsın. Ankara’nın Obama ile çalışma stratejisi şu ilkeler üzerine kurulacak.



Yakın mesafe



Obama yönetiminin, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar için oynadığı rolü kavrayabilmesi gerek. Bunun için ABD yönetimi ile diyalog en üst seviyeye çıkarılacak. Obama Ankara’ya davet edildi, ama en kısa sürede Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın ABD’yi ziyareti planlanıyor.



Irak’a özel önlem



Irak ve özellikle Kuzey Irak’ın geleceği orta ve uzun vadede ilişkilerde önemli yer tutacak. ABD’nin çekilmesinin Irak’ın siyasal bütünlüğünü bozmadan, içeride bir kaosa ya da iç savaşa yol açmadan yapılabilmesi için Washington’a özel işbirliği teklif edilecek.



PKK unutulmasın



PKK’ya karşı mücadelede Türkiye’ye özel istihbarat desteği sağlayan Washington’a, PKK’yla mücadelede alınan sonuçlar özel brifinglerle anlatılacak. Bunun için Türk Genelkurmay yetkililerinin de gelecek günlerde Washington’ın yolunu tutması öngörülüyor.





