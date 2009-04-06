Obama'ya beyaz dublör!

Obama'nın Ankara'da hangi makam aracını kullanacağının gizli tutulmasına karşın, ABD Başkanı'na beyaz bir dublör seçilmesi başkanın kolayca farkedilmesini sağladı.



Havaalanından ABD Başkanı Obama'yı otele götüren limuzinlerden birinden beyaz dublör çıktı.



Olağanüstü güvenlik önlemleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen ABD Başkanı Barack Obama Türkiye'ye dublörüyle birlikte geldi.



ABD Başkanı, havalimanından hemen ayrıldı ve kalacağı Sheraton Oteli'ne doğru yola çıktı. Obama'yı takip eden gazeteciler de otelin önünde beklemeye başladı. Gazeteciler otel önünde beklerken, içerideki ABD'li görevliler dürbünlerle basın mensuplarını izledi, fotoğraflarını çekti.



ABD Başkanı Obama, havaalanından ayrıldıktan 43 dakika sonra Sheraton Oteli'ne ulaştı.



Koruma araçları ve özel donanımlı araçların eşlik ettiği Obama, otele girerken gazetecilere el salladı.



Obama'nın otele girişinden 5 dakika sonra farklı bir güzergahtan ikinci bir konvoy otele geldi.



İlk limuzinde olduğu gibi başkanlık forsu bulunan ikinci limuzinin içinde ise Obama'nın dublörü vardı. Başkan Obama'ya dublör olarak bir beyaz seçilmişti.



Obama'nın dublörü Ankara ve İstanbul'da havalimanından otele geçiş ve şehir içindeki seyahatler sırasında kullanılacak.



